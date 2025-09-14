La UBA convocó a una nueva marcha universitaria federal tras el veto de Javier Milei
Este miércoles 17 de septiembre se llevará a cabo una nueva marcha universitaria federal y desde la UBA difundieron un video a modo de convocatoria.
Un grupo de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) oficializó este domingo, a través de un video, la convocatoria para una nueva Marcha Universitaria Federal que se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de septiembre. La manifestación, prevista para las 17:00, busca reclamar el restablecimiento de la ley de financiamiento universitario, una de las tres leyes recientemente vetadas por el presidente Javier Milei.
El video de convocatoria, protagonizado por los propios estudiantes que hablan directamente a la cámara, subraya la importancia de la protesta. "Este miércoles 17 de septiembre a las 17 marchamos en defensa de la educación pública y de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos", expresa el llamado.
El reclamo de la UBA
En la pieza audiovisual, los estudiantes explican sus motivaciones: "Queremos cursar. Queremos hacerlo presencialmente y tranquilos. Aprender dentro del aula. Queremos seguir siendo la Universidad de excelencia que somos y para eso necesitamos a los mejores profesores. Necesitamos que se queden", manifiestan.
El video también resalta el valor de la educación pública como "orgullo de nuestras familias, el orgullo de nuestro país" y concluye con un llamado a la acción: "Te estamos pidiendo que vengas a bancar la ley de financiamiento universitario. Para seguir siendo los mejores, para seguir siendo tu orgullo. Porque Universidad Pública somos todos". Se espera que el mismo día de la marcha, el Congreso comience a debatir los vetos de Milei.