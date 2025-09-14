La UBA convocó a una nueva marcha universitaria federal tras el veto de Javier Milei

Este miércoles 17 de septiembre se llevará a cabo una nueva marcha universitaria federal y desde la UBA difundieron un video a modo de convocatoria.

La convocatoria de la UBA

El video de convocatoria, protagonizado por los propios estudiantes que hablan directamente a la cámara, subraya la importancia de la protesta. "Este miércoles 17 de septiembre a las 17 marchamos en defensa de la educación pública y de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos", expresa el llamado.

El reclamo de la UBA En la pieza audiovisual, los estudiantes explican sus motivaciones: "Queremos cursar. Queremos hacerlo presencialmente y tranquilos. Aprender dentro del aula. Queremos seguir siendo la Universidad de excelencia que somos y para eso necesitamos a los mejores profesores. Necesitamos que se queden", manifiestan.