Quién es Erika, la viuda de Charlie Kirk que atraviesa un calvario tras el asesinato de su marido

En medio del último adiós a Charlie Kirk, su esposa Erika se hizo viral tras publicar un video del cadáver de su marido en el velorio.

La repentina muerte del cofundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, puso el foco en su viuda, Erika Kirk. Conocida en el ámbito público como exreina de belleza y líder cristiana, la mujer ahora enfrenta la pérdida de su esposo y el desafío de continuar el legado del movimiento que él construyó.

¿Quién es Erika Kirk? Erika Kirk, de 28 años, tiene una vida pública multifacética. En 2012, fue coronada como Miss Arizona USA. También es jugadora de baloncesto de la liga National Collegiate Athletic Association (NCAA), tiene títulos universitarios en ciencias políticas y relaciones internacionales, y una maestría en derecho. En 2016, fundó BIBLEin365, un ministerio que busca motivar a las personas a leer la Biblia. A su vez, es fundadora de la marca de ropa cristiana Proclaim Streetwear.

¿Cómo era su relación con Charlie Kirk? De acuerdo a lo informado por Fox News, la pareja se conoció en 2018 y se casó en mayo de 2021. Ambos hablaban abiertamente sobre la importancia de "salir con intención" y basaban su relación en la fe. Erika solía compartir en sus redes sociales cómo Dios había guiado su historia de amor, refiriéndose a Charlie como "el hombre por el que he estado orando". La pareja tenía dos hijos pequeños.

Erika y Charlie Kirk Erika y Charlie Kirk se conocieron en 2018 y se casaron en 2021. Instagram | @charliekirk1776

¿Qué mensaje dio Erika tras la muerte de su esposo? En su primera declaración pública, Erika Kirk dio un emotivo discurso junto a la silla vacía donde su esposo grababa su podcast. Entre lágrimas, afirmó que Charlie "fue a ver el rostro de su Salvador" y que en sus últimos momentos "testificó por su Señor y Salvador, Jesucristo". Dejó en claro que el movimiento iniciado por su esposo continuaría, y anunció que la gira universitaria de Turning Point USA y el evento America Fest en Phoenix se realizarían según lo programado.