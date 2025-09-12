Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

El joven de 22 años fue detenido como el presunto asesino del activista conservador que murió tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah.

En las últimas horas, se confirmó la identidad del joven que fue detenido acusado de asesinar a Charlie Kirk, el activista conservador que murió tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el miércoles pasado.

Se trata de Tyler Robinson, un joven de 22 años, quien creció en Washington, Utah. Según trascendió, Tyler tenía un excelente historial académico y obtuvo una beca para asistir a la Universidad Estatal de Utah. Sin embargo, abandonó los estudios después de cursar un solo semestre.

Quién es Tyler Robinson Los registros de votantes muestran que el acusado está registrado para votar sin afiliación a ningún partido y que figura como votante “inactivo”, lo que significa que no votó en las dos elecciones generales más recientes. Sin embargo, un familiar de Robinson le indicó a los investigadores que el joven “se había vuelto más politizado en los últimos años”.

asesino de Charlie Kirk X

Por otro lado, en redes sociales se viralizaron fotos en las que se ve a Tyler con distintas armas de fuego. Además, según señalaron varios medios locales, el papá del acusado es un oficial veterano con 27 años de servicio en el Departamento del Sheriff del Condado de Washington, por lo que el joven tenía acceso a armas de fuego.