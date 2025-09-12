Se confirmó la identidad del presunto asesino de Charlie Kirk

El miércoles pasado, el activista conservador murió tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah.

Se trata de Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años. Su identidad fue revelada poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que habían detenido al sospechoso.

“Creo, con un alto grado de certeza, lo tenemos (al sospechoso) bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador”, expresó Trump, en una entrevista en vivo con la cadena Fox News desde Nueva York.

A su vez, Trump explicó que fue el propio padre y personas "cercanas" al supuesto tirador los que pidieron que se entregara a las autoridades después que las agencias del orden divulgaran varias imágenes y un vídeo en las que se aprecia a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y que usa gafas de sol.