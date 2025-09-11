Charlie Kirk fue asesinado de un solo disparo: qué se sabe de la muerte del joven comentarista conservador y aliado de Trump

Charlie Kirk , el influyente activista conservador y estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump , fue asesinado de un tiro mientras hablaba en un evento en una universidad de Utah este miércoles.

Aún hay muchas dudas en relación con el suceso, pero esto es lo que sabemos hasta el momento:

A Kirk, de 31 años, lo invitaron a debatir en la Universidad del Valle de Utah, donde habló sentado bajo una carpa blanca .y dirigiéndose a las alrededor de 3.000 personas que se encontraban en un patio, con forma de tazón, al aire libre.

Según testigos presenciales y videos grabados en el lugar de los hechos, estaba respondiendo a una pregunta sobre la violencia armada cuando se oyó un disparo. Eran alrededor de las 12:20 hora local.

En las grabaciones se puede ver a Kirk retrocediendo en su silla, con sangre saliendo de su cuello, antes de que la multitud aterrorizada empezara a correr.

"Escuché un fuerte disparo, y luego vi su cuerpo, en cámara lenta, desplomándose", declaró un testigo a la prensa.

"Todos nos tiramos al suelo y, quiero decir, nos quedamos así sentados entre 30 y 45 segundos. Luego todos a nuestro alrededor se levantaron y echaron a correr", dijo Emma Pitts, reportera de Deseret News.

Kirk fue trasladado de urgencia al hospital en un vehículo particular.

Horas después, Trump confirmó su muerte en una publicación en su red Truth Social.

El campus universitario se evacuó y, desde entonces, está cerrado mientras las autoridades buscan al responsable.

La esposa y los dos hijos de Kirk se encontraban en el lugar, pero están a salvo.

Ningún otro asistente al evento resultó herido.

The Salt Lake Tribune/Getty Images Las autoridades han puesto en marcha una amplia operación para dar con el perpetrador del crimen.

A la caza del responsable

Las autoridades afirmaron que se trató de un asesinato, pero aún se desconoce quién disparó a Kirk y por qué.

Dos personas fueron arrestadas horas después del suceso y posteriormente fueron liberadas. No tenían "ningún vínculo" con el tiroteo, aseguraron las autoridades de Utah.

"Este tiroteo sigue siendo una investigación activa", declaró el Departamento de Seguridad Pública, responsable de la aplicación de la ley en el estado, en su última actualización.

Se está llevando a cabo una amplia operación para dar con el tirador. El campus se cerró y policías fuertemente armados recorren puerta a puerta cada edificación, informó Regan Morris de la BBC desde el campus.

Las autoridades policiales afirmaron que el responsable realizó el tiro mortal desde la azotea de un edificio ubicado cerca del patio donde Kirk estaba dando su discurso.

Los investigadores aseguraron que están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad y creen que el sospechoso vestía ropa oscura.

BBC Verify examinó videos publicados en redes sociales que, según algunos usuarios, muestran una figura en la azotea de un edificio del complejo universitario después del ataque.

Una las grabaciones se publicó en X después del tiroteo, pero BBC Verify no pudo determinar cuándo se grabó.

La mala calidad del video dificulta detallar qué podría ser la figura oscura que aparece en él. Basándose en las características del edificio, la BBC pudo identificarlo como el Centro Losee de la universidad y un vocero del centro educativo afirmó que el disparo provino de allí.

Getty Images Kirk era una de las estrellas más importantes del movimiento conservador y populista MAGA.

¿Quién era la víctima?

Kirk era uno de los activistas conservadores y personalidades mediáticas más destacados de Estados Unidos, y un aliado de confianza del presidente Trump. Fue invitado a la toma de posesión del mandatario y era un visitante habitual de la Casa Blanca.

En 2012, a los 18 años, cofundó Turning Point USA (TPUSA), una organización estudiantil cuyo objetivo es difundir los ideales conservadores en las universidades estadounidenses de tendencia liberal.

Se hizo conocido por organizar debates al aire libre en campus de todo el país. En ellos, respondía preguntas rápidas con su característico estilo que buscaba hacer "cambiar de opinión" a sus oyentes, del mismo modo que hacía el miércoles cuando recibió el disparo.

Sus redes sociales y podcast diario ofrecen un resumen de lo que solía debatir: los temas abarcaban desde el derecho a portar armas y el cambio climático hasta la fe y los valores familiares.

Kirk tuvo muchos críticos que lo consideraban una figura divisiva que promovía creencias controvertidas y, en ocasiones, conspirativas, como la falsa afirmación de que las elecciones de 2020 le fueron robadas a Trump. También difundió opiniones antitransgénero y e ideas escépticas sobre la pandemia del covid-19.

Pero también tenía sus seguidores, para quienes era un defensor de la libertad de expresión. Muchos le atribuyen un papel clave para convencer a los votantes más jóvenes de votar por Trump en las elecciones del año pasado.

Fue valorado dentro de la administración Trump por su profundo conocimiento del movimiento MAGA (Make America Great Again).

The Salt Lake Tribune/Getty Images Escenas de pánico se vivieron en el recinto universitario instantes después del asesinato de Kirk.

¿Cómo han reaccionado EE.UU. y el mundo al suceso?

Hay conmoción, dolor e ira en todo el espectro político.

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en EE.UU. mejor que Charlie", declaró Trump en Truth Social.

"Era querido y admirado por todos, especialmente por mí", añadió el presidente, ordenando que todas las banderas ondearan a media asta en el país.

Dos expresidentes estadounidenses han ofrecido sus condolencias. Joe Biden, predecesor de Trump, afirmó que "no hay lugar en nuestro país para este tipo de violencia", mientras que Barack Obama calificó el tiroteo de "acto despreciable" y afirmó que su familia rezaba por los seres queridos de Kirk.

Varios funcionarios de la Casa Blanca expresaron su pesar, entre ellos el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., y el secretario de Estado, Marco Rubio.

El primer ministro de Reino Unido, Kier Starmer, expresó su solidaridad en un comunicado: "Todos debemos tener la libertad de debatir abierta y libremente sin miedo".

La primera ministra italiana, Girogia Meloni, afirmó que el "atroz asesinato" fue "una profunda herida para la democracia".

Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, rindió homenaje a Kirk como "un formidable divulgador de las ideas de libertad y un firme defensor de Occidente".

EPA/Bloomberg via Getty Images Los expresidentes de EE.UU., Joe Biden y Barack Obama, forman parte de la larga lista de actores políticos que han condenado el asesinato de Kirk.

¿Está en auge la violencia política en EE. UU.?

En los primeros seis meses de este año, en EE.UU. se han registrado unos 150 ataques con motivos políticos.

Esta cifra es casi el doble que en el mismo período del año pasado, declaró un experto a la agencia de noticias Reuters.

Mike Jensen, de la Universidad de Maryland y quien durante más de 50 años ha registrado la violencia política en una base de datos, afirmó que EE.UU. se encuentra en una "situación muy, muy peligrosa en este momento".

"Sin duda, esto podría convertirse en una especie de detonante que inspire más violencia política", dijo.

El asesinato de Kirk es el último de una serie de ataques de alto perfil contra líderes políticos en EE.UU., incluyendo dos intentos de asesinato contra Trump durante su campaña electoral de 2024.

El presidente resultó herido en el oído tras recibir un disparo en un mitin en Butler, Pensilvania, en julio pasado, y las autoridades afirman haber frustrado un segundo atentado contra su vida en su campo de golf de West Palm Beach dos meses después.

Desde el Despacho Oval el miércoles por la noche, Trump declaró que "la violencia política de la izquierda radical ha herido a demasiadas personas inocentes".

Comentarios como estos, que ha hecho con regularidad, han generado controversia. Los críticos afirman que no reconocen que la oleada de violencia también afecta a políticos de izquierda y podría incitar nuevos ataques contra los oponentes políticos de Trump.

Getty Images Las demócratas Gabrielle Giffords y Nancy Pelosi fueron ambas víctimas de la violencia política que sacude a EE.UU.

En junio, la principal legisladora demócrata de Minnesota y su esposo fueron asesinados en su domicilio.

En abril, la casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, fue incendiada, mientras el demócrata y su familia dormían en el interior.

Otros incidentes de este año incluyen ataques incendiarios con motivos políticos contra concesionarios de Tesla y el asesinato de dos empleados de la embajada de Israel en Washington.

En 2022, el esposo de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue apaleado con un martillo después de que un hombre irrumpiera en la casa de la pareja buscando a la demócrata de mayor rango con la intención de tomarla como rehén.

"El horrible tiroteo ocurrido hoy en la Universidad del Valle de Utah es condenable", declaró Pelosi en una publicación en X el miércoles.

La exrepresentante estadounidense Gabby Giffords, quien sobrevivió a un disparo en la cabeza durante una reunión con sus electores en 2011, también condenó el ataque.

"Las sociedades democráticas siempre tendrán desacuerdos políticos, pero nunca debemos permitir que EE.UU. se convierta en un país que confronte esos desacuerdos con violencia", zanjó.

