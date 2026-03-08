Uno por uno: todos los ataques a embajadas de Estados Unidos desde que empezó la guerra en Medio Oriente

La operación militar llevada adelante por los Estados Unidos en conjunto con Israel contra Irán desencadenó una serie de ataques en los últimos nueve días que resultó en el asesinato del líder supremo iraní, Ali Jameneí, y en una escalada de violencia en la región de Medio Oriente .

Desde los comienzos de esta ofensiva militar el 28 de febrero de este año, tres sedes diplomáticas han sido atacadas o sufrieron incidentes violentos en distintos países, de acuerdo con reportes de agencias internacionales y medios de comunicación como Reuters, AP y The Washington Post.

El primer ataque a una sede diplomática de Estados Unidos tuvo lugar el 1 de marzo de 2026, cuando manifestantes proiraníes intentaron asaltar el Consulado General de Estados Unidos en Karachi, la ciudad más grande de Pakistán, durante protestas contra los bombardeos estadounidenses en Irán.

Los manifestantes derribaron parte del muro exterior del complejo diplomático y las fuerzas de seguridad estadounidenses respondieron con disparos para contener el ingreso. El enfrentamiento dejó entre 10 y 16 muertos y más de 60 heridos, según reportes sobre el incidente.

Ataque Al Consulado De Estados Unidos En Karachi

El ataque ocurrió en medio de protestas masivas en Pakistán por la escalada militar en Medio Oriente.

Ataque con drones a la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita

El 3 de marzo la embajada estadounidense en Riad fue alcanzada por dos drones durante una ofensiva iraní contra objetivos vinculados a Washington en el Golfo.

El ataque provocó daños materiales y un incendio menor dentro del complejo diplomático, aunque no se reportaron víctimas porque el edificio estaba prácticamente vacío al momento del impacto.

Ataque a la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita

La misión diplomática estadounidense en el reino saudí había emitido una alerta de seguridad en la que ordenó a su personal y recomendó a los ciudadanos estadounidenses “refugiarse” en Yeda, Riad y Dhahran, además de limitar los desplazamientos no esenciales a instalaciones militares en la región.

“La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudita continúa monitoreando la situación regional”, señalaba el aviso, que instó a los estadounidenses a “mantener un plan personal de seguridad”, “evitar manifestaciones y grandes concentraciones” y “seguir las instrucciones de las autoridades locales”.

En el mismo episodio también fue alcanzada una instalación vinculada a la CIA dentro del complejo diplomático, lo que provocó daños estructurales en parte del edificio.

Atentado a la embajada de Estados Unidos en Oslo, Noruega

El incidente más reciente ocurrió durante la madrugada del 8 de marzo, cuando un artefacto explosivo detonó en la entrada de la sección consular de la embajada estadounidense en Oslo.

La explosión provocó daños menores en la fachada del edificio, sin que nadie resultara herido. La policía noruega investiga el caso como posible ataque deliberado o incluso terrorismo, aunque el móvil todavía no está claro.

Las autoridades señalaron que el hecho se produjo en un contexto de alerta global en sedes diplomáticas estadounidenses por la escalada del conflicto en Medio Oriente.