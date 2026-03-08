Donald Trump amenazó al nuevo líder de Irán: "Deberá contar con la aprobación de EE.UU."

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , afirmó que el próximo líder supremo de Irán “no durará mucho” en el cargo si no cuenta con la aprobación de su administración, en medio de la creciente tensión entre Washington y Teherán .

Durante una entrevista con la cadena ABC News, el mandatario republicano sostuvo que el sucesor del ayatolá Alí Jamenei —quien murió el pasado 28 de febrero en el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní— deberá obtener el respaldo de Washington para consolidarse en el poder.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación. Si no la obtiene, no durará mucho”, afirmó Trump. En ese marco, insistió en que las operaciones militares contra Teherán avanzan “según lo previsto” y remarcó que su objetivo estratégico es evitar conflictos recurrentes en la región.

“ Queremos asegurarnos de no tener que volver atrás cada 10 años ”, expresó el presidente estadounidense, quien además aseguró que no descartaría aceptar a un sucesor proveniente del histórico régimen de los ayatolás si se trata de “un buen líder”.

Trump también justificó la ofensiva militar al sostener que Irán busca “apoderarse de todo Oriente Medio”, y describió al país persa como un “tigre de papel”, al considerar que sus capacidades de defensa han sido debilitadas tras los ataques.

Desde Teherán, la respuesta no tardó en llegar. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Aragchi, aseguró que la identidad del próximo líder supremo sigue siendo incierta y rechazó de forma categórica cualquier intento de interferencia extranjera en el proceso.

Cómo sucedió la nueva designación del líder iraní

En una entrevista con el programa Meet the Press de la cadena NBC, el jefe de la diplomacia iraní explicó que la designación del sucesor corresponde exclusivamente a las instituciones de la República Islámica.

Las especulaciones crecieron en los últimos días luego de que medios iraníes señalaran que la Asamblea de Expertos —el órgano encargado de elegir al clérigo de mayor rango— se prepara para iniciar el proceso de selección del nuevo líder.

Consultado sobre la posibilidad de que Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo, sea el principal candidato para ocupar el cargo, Aragchi evitó confirmar nombres.

“Bueno, nadie lo sabe. De hecho, hay muchos rumores”, señaló el canciller iraní.

Finalmente, el funcionario respondió directamente a las declaraciones de Trump sobre una eventual influencia de Washington en la elección del nuevo líder.

“No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Corresponde al pueblo iraní elegir a su nuevo líder”, concluyó.