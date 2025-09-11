El FBI difundió un video que muestra cómo escapó el presunto asesino de Charlie Kirk

El FBI y el gobernador de Utah compartieron videos e imágenes tras el ataque donde fue asesinado el activista conservador Charlie Kirk.

El asesinato de Charlie Kirk, el activista conservador y referente trumpista que fue baleado en el campus de la Universidad de Utah, mantiene en vilo a la comunidad y concentra los esfuerzos de las autoridades estadounidenses. El caso avanza con nuevas revelaciones que buscan dar con el paradero del tirador.

En la noche del jueves, el FBI y el gobernador del estado de Utah, Spencer Cox, ofrecieron una conferencia de prensa en la que difundieron imágenes clave de la investigación. Allí presentaron un video que muestra la huida del atacante tras disparar contra Kirk y confirmaron que ofrecen “100 mil dólares de recompensa” por datos que permitan identificarlo.

Mirá el video difundido por el FBI Autoridades de EE.UU. difunden nuevo video de la persona de interés en el asesinato de Charlie Kirk Autoridades de EE.UU. difunden nuevo video de la persona de interés en el asesinato de Charlie Kirk

Las grabaciones, tomadas desde cámaras de seguridad, exhiben al sospechoso en lo alto de un edificio del campus. Tras efectuar los disparos, corrió sobre el techo, descendió por un vértice y escapó por una zona verde hacia una calle cercana. El recorrido, de casi dos minutos, se complementa con otras tomas donde se distingue su vestimenta: una gorra clara, camiseta negra de manga larga con una bandera estadounidense y un águila en el pecho, jean oscuro y zapatillas de color azul gastado o gris.