Los cartuchos del arma que mató a Charlie Kirk tenían frases grabadas: esto dicen

Las autoridades federales que investigan el asesinato de Charlie Kirk confirmaron que el arma utilizada en el ataque contenía municiones con inscripciones que podrían aportar pistas sobre la motivación del tirador.

El activista conservador, de 31 años, murió el miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Orem.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, los agentes localizaron un rifle de caza calibre .30 en una zona boscosa cercana al campus, donde el agresor habría abandonado el arma tras el ataque. El hallazgo incluyó un casquillo disparado en la recámara y tres proyectiles intactos en el cargador, todos con mensajes grabados. El rifle estaba envuelto en una toalla.

El diario The Wall Street Journal informó que los textos detectados en las balas hacían referencia a ideologías "antifascistas y transgénero". No obstante, el medio aclaró que no difundió material gráfico ni documentos que acreditaran de manera independiente esas afirmaciones .

El hallazgo del rifle y las municiones aporta nuevas pistas en la investigación por el asesinato del activista conservador.

"Los agentes recuperaron un rifle de cerrojo de alta potencia en un área boscosa. El laboratorio del FBI analizará el arma", señaló Robert Bohls, agente especial a cargo de la oficina de Salt Lake City, durante una conferencia de prensa ofrecida este jueves por la mañana.

Según un boletín interno citado por medios estadounidenses, tanto en el arma como en las municiones se encontraron expresiones culturales y consignas que ahora son evaluadas para determinar si guardan relación directa con la motivación del atacante. También se identificaron iniciales grabadas que podrían corresponder a perfiles de sospechosos bajo investigación.

El ataque ocurrió mientras Kirk mantenía un intercambio con un estudiante acerca de tiroteos masivos perpetrados por personas transgénero, según muestran registros en video del evento. Fue en ese contexto cuando se produjo el disparo. El estudiante que participaba en el diálogo no ha sido identificado públicamente.

El FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah sostuvieron que el atacante disparó desde un tejado del campus a unos 180 metros del escenario. Hasta el momento, no se registraron detenciones y se mantiene desplegado un operativo de búsqueda en coordinación con la policía local. Las autoridades solicitaron a la comunidad que aporte cualquier información que pueda contribuir a esclarecer el caso.

El rifle recuperado comparte calibre con armas que fueron ampliamente utilizadas por las fuerzas estadounidenses en conflictos como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, particularmente con la carabina M-1. Sin embargo, los investigadores precisaron que en este caso se trata de un rifle de cerrojo de gran potencia, un modelo más habitual en la caza mayor. Kirk, reconocido por organizar foros en centros de estudio donde exponía sus posturas y debatía con estudiantes, murió en el lugar del ataque.