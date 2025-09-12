La dura pena que podría recibir el asesino de Charlie Kirk

El gobernador del distrito de Utah , Spencer J. Cox, advirtió sobre la posible pena que podría caberle al asesino del influencer y activista político, Charlie Kirk , quien fue baleado este miércoles mientras brindaba la primera charla de una gira que tenía planeado desembarcar en varias universidades de los Estados Unidos.

En una conferencia de prensa desarrollada durante la mañana del viernes, las autoridades anunciaron la detención del hasta ahora principal sospechoso del crímen , Tyler Robinson , quien habría sido atrapado a raíz de que un familiar del presunto asesino se comunicó con un amigo cercano que luego habló con el FBI.

Esta persona le habría brindado información a las autoridades de que "Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente", de acuerdo con lo declarado por el gobernador de Utah, Spencer Cox.

El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue identificado como Tyler Robinson, anunció el gobernador de Utah.

El estado de Utah es uno de los 27 distritos que todavía posee la pena de muerte como castigo impartido por la ley en los casos de homicidio agravado, no obstante debe ser a pedido de la fiscalía. El método de ejecución es mediante la inyección letal, si bien hubo casos en la era moderna que, a pedido del recluso, se realizó a través de un pelotón de fusilamiento.

La sentencia se determina a través de un jurado, y el panel designado por el Gobernador posee la autoridad para otorgar clemencia.

Además, según el sitio oficial del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, la cadena perpetua sin libertad condicional también es una opción.

Cuántas personas fueron ejecutadas por pena de muerte en Utah

De acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, desde la reinstauración de la pena de muerte en Utah luego del caso Furman contra Georgia, hubo ocho ejecuciones.

La población actual del corredor de la muerte, es decir las personas que están esperando la pena de muerte, se ubica en seis personas.

