Los detalles de la potente arma con la que habrían matado a Charlie Kirk

Se trata de un rifle de cerrojo utilizado habitualmente por los cazadores y con un origen militar. Además, hallaron municiones sin disparar con inscripciones.

En las últimas horas, se confirmó que Tyler Robinson fue detenido acusado de asesinar a Charlie Kirk, el activista conservador que murió tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el miércoles pasado.

Horas antes de capturar al sospechoso, los investigadores hallaron el arma presuntamente utilizada para asesinar a Kirk, en una zona boscosa justo al lado del campus universitario.

Cómo es el rifle con el que habrían matado a Kirk Se trata de un Mauser calibre .30-06, el cual es un rifle de cerrojo utilizado habitualmente por los cazadores y con un origen militar. Según trascendió, el rifle tenía una mira telescópica.

rifle Mauser Charlie Kirk X

La marca Mauser fue fundada en el siglo XIX por los alemanes Wilhelm y Peter Paul Mauser. Desde 1870, su línea de fusiles de cerrojo y pistolas semiautomática fue destinada para las fuerzas armadas alemanas. Sin embargo, dichos rifles también se exportaron a otros países tanto para armas de fuego militares como deportivas y civiles.