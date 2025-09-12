Se supo quién entregó a Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

El jueves, el joven acusado de asesinar a Charlie Kirk fue detenido. El activista conservador murió tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el miércoles pasado.

Se trata de Tyler Robinson , un joven de 22 años, quien creció en Washington, Utah. Según trascendió, Tyler tenía un excelente historial académico y obtuvo una beca para asistir a la Universidad Estatal de Utah, donde estudió durante un semestre.

A su vez, los registros de votantes muestran que el acusado está registrado para votar sin afiliación a ningún partido y que figura como votante “inactivo”, lo que significa que no votó en las dos elecciones generales más recientes. Sin embargo, un familiar de Robinson le indicó a los investigadores que el joven “se había vuelto más politizado en los últimos años”.

En un principio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había adelantado: “Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: ‘Tenemos que ir’ (a la policía)”.

Tyler Robinson Charlie Kirk El acusado estudió en la Universidad Estatal de Utah. X

Horas después, el gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó lo mencionado por Trump y reveló que el joven de 22 años le confesó el crimen a su padre. “La noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington”, indicó Cox.

Finalmente, el jueves por la noche Robinson fue capturado cerca de Zion National Park. El operativo contó con la participación de la policía estatal y local de Utah. Luego de ser detenido, Robinson fue trasladado a la cárcel del condado de Utah en Spanish Fork, a unos 19 km al sur de la universidad donde Kirk recibió el disparo.