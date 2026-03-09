La fuerte advertencia de Trump a Irán si bloquea el petróleo en Ormuz: "Golpearemos 20 veces más fuerte"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzó este lunes una fuerte advertencia contra Irán al asegurar que su país responderá con una fuerza muy superior si Teherán intenta bloquear el flujo de petróleo en el estratégico estrecho de Ormuz .

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz , será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora”, afirmó Trump a través de su cuenta en Truth Social.

El mandatario republicano agregó en el mismo mensaje que “muerte, fuego y furia reinarán sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda”, en referencia a una eventual escalada militar en la región.

Las declaraciones de Trump se producen luego de que la Guardia Revolucionaria Iraní asegurara haber atacado un petrolero durante el fin de semana en el estrecho de Ormuz y advirtiera que el paso se encuentra cerrado al tráfico debido al aumento del conflicto.

Este corredor marítimo, ubicado entre el Golfo Pérsico y el océano Índico, es considerado uno de los puntos estratégicos más importantes del comercio energético global. Por allí transita cerca del 20% del petróleo mundial, lo que convierte cualquier amenaza sobre su funcionamiento en un factor de preocupación para los mercados internacionales.

En medio de la creciente tensión, Estados Unidos desplegó en la región a su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, con el objetivo de reforzar su presencia militar y vigilar el tránsito en la zona.

Mensajes contradictorios y advertencias cruzadas

Durante la misma jornada, Trump ofreció declaraciones que reflejaron cierta ambigüedad sobre el futuro inmediato del conflicto. En un primer momento afirmó que la guerra “prácticamente había terminado”, aunque más tarde reconoció que aún no sabía “hasta dónde podían llegar” los enfrentamientos.

El mandatario también señaló que su administración evalúa la posibilidad de tomar el control total del estrecho de Ormuz, una medida que elevaría significativamente la presión sobre Irán y sus aliados regionales.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria Iraní respondió con nuevas advertencias y aseguró que podría ofrecer “paso libre” por el estrecho a los países de la región que decidan expulsar a los embajadores de Estados Unidos e Israel de sus territorios.

En su comunicado más reciente, el organismo militar iraní afirmó: “(Trump) Afirma la presencia de buques comerciales y militares en la región y su fácil paso por el estrecho de Ormuz; mientras tanto, buques de guerra estadounidenses se han estacionado a más de 1.000 kilómetros de la zona para protegerse de los potentes misiles y drones iraníes”.

La escalada verbal y militar mantiene en alerta a la comunidad internacional, ya que cualquier interrupción en el estrecho de Ormuz podría tener impacto directo en el suministro global de energía y en la estabilidad geopolítica de Medio Oriente.