Guerra en Medio Oriente, día 10: subió el petróleo, Rusia apoya a Irán y Trump amenazó al líder ayatolá

El conflicto en Medio Oriente ingresó este lunes en su décimo día desde la escalada militar que comenzó el 28 de febrero con la muerte del líder supremo de Irán , el ayatolá Alí Jamenei , en ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel .

Tras más de una semana de escalada bélica, el domingo, Irán oficializó la designación de Mojtaba Jamene i, hijo de Alí Jamenei , como nuevo líder supremo de la República Islámica.

El nombramiento fue realizado por la Asamblea de Expertos, el órgano religioso encargado de elegir a la máxima autoridad política y espiritual del país. La decisión se conoció en medio de una etapa de fuerte tensión regional, con movimientos diplomáticos de potencias como Rusia y China, advertencias de Estados Unidos y nuevas acciones militares en Líbano.

Tras la designación, el presidente ruso, Vladimir Putin, envió un mensaje a Mojtaba Jamenei para ratificar el respaldo de Moscú a Teherán. En ese mensaje, el mandatario afirmó que Rusia mantendrá su alianza estratégica con Irán y expresó “apoyo inquebrantable” y “solidaridad” con el país.

También sostuvo que Rusia “ha sido y seguirá siendo un socio fiable de Irán”, en una señal de continuidad del vínculo político, militar y económico entre ambos gobiernos.

Por otra parte, China también se pronunció luego del nombramiento. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, pidió respetar la soberanía y la integridad territorial de Irán.

Según indicó Jiakun, la designación del nuevo líder supremo constituye una decisión tomada por la parte iraní de acuerdo con su propia Constitución. Además, reiteró la oposición de Pekín a cualquier interferencia externa en asuntos internos de otros países y renovó el llamado a un alto el fuego inmediato y al retorno al diálogo para evitar una mayor escalada del conflicto.

La advertencia de Donald Trump al nuevo líder iraní y la suba del petróleo

En paralelo, Donald Trump lanzó una advertencia al nuevo líder iraní y sostuvo que deberá aceptar las condiciones de Estados Unidos.

Donald Trump Donald Trump lanzó una fuerte advertencia al nuevo líder supremo iraní. EFE

En una conferencia, el mandatario estadounidense también relativizó el fuerte aumento del precio internacional del petróleo, que alcanzó máximos en cuatro años en medio del conflicto. Durante la madrugada, el crudo superó los 100 dólares por barril por primera vez desde la invasión rusa a Ucrania en 2022.

La suba continuó y el barril avanzó por encima de los 110 dólares. El petróleo intermedio de Texas (WTI) alcanzó casi los 115,72 dólares, mientras que el Brent cotizó en 116,27 dólares. Analistas vincularon ese comportamiento del mercado con la preocupación por el conflicto en el Estrecho de Ormuz, una zona por donde pasa la quinta parte del crudo global. Trump reconoció que el encarecimiento del petróleo representa “un pequeño precio” que hay que pagar.

El fuerte mensaje de la prensa iraní

Otro de los hechos que marcó la jornada fue la publicación del diario iraní Tehran Times, que difundió una portada con las fotografías de más de un centenar de niños muertos durante un bombardeo contra una escuela en el sur de Irán. Las imágenes correspondieron a 110 menores fallecidos en el ataque contra el colegio Hormozgan, ubicado en la ciudad de Minab, en la provincia homónima.

La tapa incluyó un mensaje dirigido a Trump con la frase “Trump, míralos a los ojos”. Debajo, el subtítulo agregó otra acusación directa: “Con cientos de niños iraníes muertos, el presidente de EE UU aún niega el bombardeo de la escuela primaria de Minab”. La publicación quedó enmarcada como uno de los episodios más trágicos desde el inicio de la guerra actual en Oriente Medio.

Más bombardeos por parte de Israel

En el plano militar, Israel anunció este lunes una nueva oleada de bombardeos contra objetivos vinculados a la milicia chií Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut, capital de Líbano. Según informaron las Fuerzas de Defensa israelíes, los ataques apuntaron contra infraestructura militar perteneciente a esa organización aliada de Irán.