La OTAN intervino en la guerra: Turquía afirmó que derribó el segundo misil balístico de Irán

El Ministerio de Defensa de Turquía dijo que el sistema aéreo de la OTAN derribó un nuevo misil lanzado desde territorio iraní, en la guerra de Medio Oriente.

Mapa de Oriente Medio con Irán como punto central del conflicto, mientras Estados Unidos analiza nuevas alianzas y apoyos en la región.

Turquía afirmó que las defensas aéreas de la OTAN en el Mediterráneo oriental derribaron este lunes 9 de marzo un misil balístico que, según sostuvo, fue lanzado desde Irán e ingresó al espacio aéreo turco.

Se trata del segundo misil interceptado por las defensas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en territorio turco desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero pasado.

muertos, guerra en medio oriente, irán, israel, estados unidos EFE En ese contexto, este lunes, en el décimo día de la escalada bélica, el Ministerio de Defensa de Turquía informó sobre la intercepción del misil y advirtió que el Gobierno tomará las medidas necesarias sin dudarlo.

Según la información difundida por el Gobierno turco, la respuesta fue ejecutada por sistemas de defensa de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental.