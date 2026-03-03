Video: así detuvieron en vivo a dos periodistas de CNN Turquía en plena cobertura en Israel

En medio de la escalada entre Israel e Irán, autoridades israelíes arrestaron a dos periodistas de CNN Turquía que transmitían en vivo desde una zona atacada en Tel Aviv.

El momento en el que dos hombres se acercan a los periodistas de CNN Turquía.

El hecho ocurrió este martes, en medio de la escalada de Israel contra Irán y los ataques en el Líbano, cuando un periodista y un camarógrafo de la cadena CNN Turquía fueron detenidos mientras realizaban una cobertura en Tel Aviv.

Ambos estaban en vivo al momento en que las autoridades se acercaron e interrumpieron la transmisión que llevaban adelante en una de las zonas que Irán había atacado en Israel, luego de que las fuerzas iraníes lanzaran un nuevo ataque contra el centro de la capital.

El momento de la detención de los periodistas en Israel Detuvieron periodistas turcos en Israel En el video de la transmisión se observa cómo dos hombres, que parecerían ser soldados, se acercan a los periodistas, tapan la cámara y luego le quitan el teléfono al reportero. Según explicaron las autoridades, habían recibido un informe sobre dos personas sospechosas con una cámara transmitiendo para un canal extranjero.

De acuerdo a lo trascendido, ambos periodistas presentaron identificaciones de prensa vencidas, por lo que se determinó que fueran detenidos para ser interrogados.