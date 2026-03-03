Cuánto cuesta viajar a Dubái, Doha y Qatar tras la guerra en Medio Oriente

Luego de que Irán atacara zonas claves de los Emiratos Árabes Unidos, los precios de los vuelos bajaron exponencialmente.

El hotel Burj Al Arab, en Dubái, fue blanco de un dron el sábado. Sin embargo, el incendio provocado fue controlado.

Medio Oriente está en llamas tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, y la respuesta del régimen. Uno de los blancos del gobierno teocrático son los Emiratos Árabes Unidos, que recibieron varios impactos. En el caso de Dubái, el sábado fue atacado su aeropuerto; mientras que en Doha, Qatar, hubo una lluvia de misiles que fueron interceptados.

Todos estos son destinos de lujo, muy codiciados por los viajeros, ya que allí se encuentran los hoteles más ostentosos y viven varios magnates. Si bien es muy caro conocer estos lugares, los precios de los vuelos hacia estos destinos están bajando debido al conflicto bélico.

Cuánto cuesta viajar a Dubái en medio de la guerra En el caso de la ciudad de Dubái, en Despegar el vuelo más barato cotiza a $2.585.488 por persona, viajando la semana que viene, de lunes a domingo. La aerolínea que ofrece este precio es Emirates, y hace una escala- tanto a la ida como a la vuelta- en Río de Janeiro.

Cabe destacar que desde la plataforma señalan que "este vuelo está 19% más barato de lo habitual".

image En cuanto al hospedaje, una propuesta interesante es cuánto cuesta alojarse en el reconocido hotel Jumeirah Burj Al Arab, donde impactó un dron el sábado y generó un incendio controlado. En la misma semana, del lunes 9 al domingo 15 de marzo, se puede dormir por $2.667.727 reservando por almundo.