Cuánto cuesta viajar a Dubái, Doha y Qatar tras la guerra en Medio Oriente
Luego de que Irán atacara zonas claves de los Emiratos Árabes Unidos, los precios de los vuelos bajaron exponencialmente.
Medio Oriente está en llamas tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, y la respuesta del régimen. Uno de los blancos del gobierno teocrático son los Emiratos Árabes Unidos, que recibieron varios impactos. En el caso de Dubái, el sábado fue atacado su aeropuerto; mientras que en Doha, Qatar, hubo una lluvia de misiles que fueron interceptados.
Todos estos son destinos de lujo, muy codiciados por los viajeros, ya que allí se encuentran los hoteles más ostentosos y viven varios magnates. Si bien es muy caro conocer estos lugares, los precios de los vuelos hacia estos destinos están bajando debido al conflicto bélico.
Te Podría Interesar
Cuánto cuesta viajar a Dubái en medio de la guerra
En el caso de la ciudad de Dubái, en Despegar el vuelo más barato cotiza a $2.585.488 por persona, viajando la semana que viene, de lunes a domingo. La aerolínea que ofrece este precio es Emirates, y hace una escala- tanto a la ida como a la vuelta- en Río de Janeiro.
Cabe destacar que desde la plataforma señalan que "este vuelo está 19% más barato de lo habitual".
En cuanto al hospedaje, una propuesta interesante es cuánto cuesta alojarse en el reconocido hotel Jumeirah Burj Al Arab, donde impactó un dron el sábado y generó un incendio controlado. En la misma semana, del lunes 9 al domingo 15 de marzo, se puede dormir por $2.667.727 reservando por almundo.
Cuánto cuesta viajar a Doha, Qatar
Quienes deseen viajar a Doha, la capital de Qatar, también pueden hacerlo en los mismos siete días ida y vuelta por Emirates pagando $2.553.405. En este caso, hay dos escalas en la ida y en la vuelta, con paradas en Río de Janeiro y Dubái.
Respecto al hospedaje en Qatar, hay hoteles a buen precio. Por ejemplo, el Doha Dinasty Hotel, de tres estrellas, que cuesta $296.369 por persona las seis noches.
Entre las opciones más caras, está el Four Seasons Resort and Residences At The Pearl, a $4.872.300 por persona.