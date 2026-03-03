El gesto de las jugadoras de la selección de Irán en repudio al régimen iraní

Las jugadoras de Irán permanecieron en silencio antes del partido ante Corea del Sur por la Copa Asia femenina, en plena escalada del conflicto en Medio Oriente.

En repudio al régimen en Irán, las jugadoras de la selección iraní se negaron a cantar el himno durante la Copa Asia.

Mientras en Medio Oriente transcurre el cuarto día de enfrentamientos en distintos frentes entre Israel, Irán y Estados Unidos, donde en uno de los primeros ataques conjuntos entre fuerzas israelíes y estadounidenses murió el líder supremo iraní, otras actividades continúan su curso. En este caso, en la Copa Asia femenina, la selección de Irán se negó a cantar el himno nacional en repudio al régimen del país.

El encuentro se disputó este domingo por la noche, en medio de la escalada regional. Irán enfrentó a Corea del Sur en la primera fecha del certamen y el equipo asiático se impuso por 3-0.

El gesto llamó la atención de inmediato: al sonar el himno, las jugadoras decidieron permanecer en silencio, mirando hacia adelante y negándose a entonar el "Mehr-e Khavaran".

La decisión se vincula con las masivas manifestaciones registradas meses atrás, antes de la actual ola de bombardeos en distintas ciudades iraníes. Entre los principales reclamos se encontraba una mayor flexibilización de las leyes del régimen.