Mojtaba, el hijo de Ali Jamenei, es el nuevo líder supremo de Irán

En el cuarto día de enfrentamientos en Medio Oriente y luego de un ataque a la Asamble de Expertos, el hijo del difunto líder fue elegido como su sucesor.

La decisión se da luego del ataque que confirmó un alto rango del ejército israelí a un edificio donde se reunieron parte los 88 miembros encargados de la elección del mismo.

Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo Mojtaba, de 56 años, fue confirmado durante la tarde del miércoles y se convirtió así en el tercer líder supremo en la historia del régimen iraní. Desde hace algunos años es una figura de peso dentro de la política iraní con un vínculo cercano no solo con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica sino también con el Basij, la red paramilitar voluntaria asociada al régimen. Además, en 2019 fue sancionado por Estados Unidos.

image El primero fue Ruholá Jomeini, quien ocupó el cargo desde 1979 hasta su muerte en 1989, y luego fue sucedido por Alí Jamenei, desde 1989 hasta su muerte este sábado tras 36 años a cargo.

Si bien la decisión fue tomada por parte de la Asamblea de Expertos, la sucesión de un padre a un hijo no está bien vista dentro del estamento clerical musulmán chiita. Aún más teniendo en cuenta que el régimen nació luego de derrocar justamente una monarquía.