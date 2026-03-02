Estados Unidos e Israel vuelven a atacar Irán y totalizan la destrucción de 600 objetivos del régimen

Estados Unidos e Israel intensifican su asedio sobre Irán luego del masivo ataque del sábado contra Teherán , donde lograron matar al ayatolá Alí Jamenei. Este lunes, el ataque se intensifica sobre la capital iraní con nuevos bombardeos a objetivos militares del régimen.

Por su parte, Irán arremete contra otros países de la región y extiende sus amenazas hacia Europa, justo el día después de que Alemania, Reino Unidos y Francia anunciaran la posibilidad de sumarse al conflicto en Medio Oriente en clara posición para cuidar sus intereses dentro de ese territorio.

El Ejército de Israel aseguró este lunes haber destruido aproximadamente 600 estructuras del régimen de Irán, entre objetivos de los líderes militares iraníes, municiones y sistemas de defensa.

"Se han desmantelado aproximadamente 600 ubicaciones de infraestructuras terroristas del régimen iraní, utilizado 2.500 municiones (para ello) y movilizado a aproximadamente 110.000 reservistas", dice el comunicado de las fuerzas armadas.

Desde el inicio de la operación este fin de semana, el Ejército israelí llamó a filas progresivamente a cada vez más reservistas (70.000 el primer día hasta los en torno a 110.000 anunciados este lunes) para reforzar tanto su defensa aérea como las fronteras del país.

Entre las 600 infraestructuras atacadas en Irán, que Israel atribuye al régimen de los ayatolás, se encuentran 20 objetivos para atacar a los líderes militares iraníes, 150 misiles balísticos y 200 sistemas de defensa aérea.

Consultadas por EFE, las fuerzas armadas no explicaron aún a qué se corresponden los 230 objetivos no detallados en el comunicado.

A su vez, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) confirmó este lunes un cuarto militar muerto durante la operación "Furia Épica", lanzada para acabar con el régimen iraní.

Este soldado fue herido de gravedad "en los ataques iniciales a Irán" del sábado y ha muerto ahora por las heridas, según informó en un comunicado el Centcom, sin dar más detalles.

Además, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, aseguró este lunes que las operaciones militares contra Irán "llevarán algo de tiempo" para alcanzar los objetivos y requerirán un "trabajo penoso", al tiempo que esperan nuevas bajas entre sus tropas.