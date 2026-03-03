Israel bombardeó en Irán la Asamblea de Expertos que elige al próximo líder supremo

En medio de la escalada en Medio Oriente, un ataque en Qom impactó el lugar donde se encontraban miembros de la Asamblea de Expertos.

Un alto rango israelí aseguró que atacaron el lugar donde se reunieron los ayatolás para elegir al próximo líder supremo.

Mientras Irán continúa con el intercambio de ataques con Israel y aumentan las tensiones en Medio Oriente, el país comenzaba a definir quién sería el sucesor del ayatolá Ali Jamenei a través de la Asamblea de Expertos. En ese contexto, un alto cargo israelí confirmó que, en uno de los nuevos bombardeos, fue atacada la ciudad de Qom, precisamente el lugar donde se encontraban algunos de los miembros que debían elegir al próximo líder supremo.

Por el momento se desconoce cuántos integrantes estaban presentes al momento del ataque, así como cuántos de ellos fallecieron a raíz del bombardeo.

La amenaza del Mossad y los dichos del primer ministro de Israel a los ayatolás El ataque se produce semanas después de un amenazante video difundido por el Mossad (servicio secreto exterior de Israel), en el que se puede observar a los miembros del Consejo de Expertos encargados de elegir al próximo líder supremo con sus rostros representados en una fila de fichas de dominó que van cayendo, acompañadas del mensaje: “Da igual quién sea elegido hoy, ya sabe su destino”.