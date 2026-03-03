Trump anuncia que cortará "todo el comercio con España" por negarse a que EE.UU. use sus bases militares contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este martes que ha ordenado romper "todo el comercio con España " después de que el gobierno de ese país anunciara que no permitirá que Washington use las bases militares que tiene en su territorio para la ofensiva contra Irán .

"España ha sido terrible, así que vamos a cortar todo comercio con ellos. No queremos tener nada que ver con ellos", señaló desde la Casa Blanca, donde se reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Refiriéndose a los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán de los últimos días, el mandatario acusó a España de "no haber cooperado, al igual que Reino Unido".

El gobierno español dejó claro que no contribuirá a la ofensiva en Irán, un conflicto que ha descrito como "un despropósito de consecuencias impredecibles" sin la aprobación del Congreso de EE.UU. y sin aval de Naciones Unidas.

Por ello, el presidente Pedro Sánchez, respaldado por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la de Defensa, Margarita Robles, ordenó no autorizar el uso de las bases estadounidenses en España de Rota y Morón para las operaciones contra Irán.

"Algunas de las naciones europeas han sido de mucha ayuda, y otras no lo han sido en absoluto", ha comentado este martes Trump al respecto.

Sentado junto a Trump, el canciller alemán se mostró partidario de que España eleve hasta "el 3 o el 3,5%" de su PIB el gasto militar, una demanda en la que Trump lleva meses insistiendo y que volvió a remarcar en enero en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

Hasta ahora, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha negado a elevar el gasto militar de España a esa cifra.

Merz volvió a señalar que España es el "único país" de la OTAN que no ha aceptado esta subida: "Tenemos que convencerlos porque todos tenemos que contribuir a la seguridad común".

EE.UU. e Israel bombardearon Irán el sábado y mataron a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Irán ha respondido con una ola de ataques en la región.

BBC

