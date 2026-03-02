Trump anticipa represalias tras el ataque con drones a la embajada de EE.UU. en Arabia Saudita

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que definirá en breve su reacción tras el ataque sin víctimas en la capital saudí.

Donald Trump anticipó una respuesta tras el ataque con drones a la embajada de Estados Unidos en Riad.

La afirmación fue realizada ante una corresponsal de NewsNation, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente luego del incidente que provocó daños menores en la sede diplomática, sin dejar víctimas.

Ataque a la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita El anuncio del mandatario se produce en un escenario marcado por la incertidumbre sobre el alcance de la respuesta estadounidense, mientras se mantienen las alertas de seguridad en la región y se multiplican los llamados a la precaución para ciudadanos y personal diplomático.

Expectativa por el anuncio de Donald Trump en medio de la escalada El ataque con drones contra la embajada en Riad se enmarca en una escalada regional que involucra a Irán y a aliados de Washington, con episodios recientes que han elevado el nivel de tensión en distintos puntos estratégicos.

Si bien hasta el momento no hubo una confirmación oficial sobre la autoría del ataque, diversas fuentes han señalado posibles vínculos con actores respaldados por Teherán, lo que incrementa la presión sobre la administración estadounidense para definir una respuesta.