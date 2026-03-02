Irán atacó la embajada de EEUU en Arabia Saudita
En una violenta escalada de la guerra en Medio Oriente, misiles iraníes impactaron en el edificio de la embajada de los EEUU en Arabia Saudita
La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada este lunes por dos drones presuntamente vinculados a Irán, sin que se reportaran heridos, informaron fuentes cercanas al caso a la cadena CNN.
Fuentes citadas por CNN indicaron que no se registraron víctimas, mientras que el Departamento de Estado aún no ha emitido comentarios oficiales. EFE