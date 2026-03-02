Presenta:

Mundo

|

irán

Irán atacó la embajada de EEUU en Arabia Saudita

En una violenta escalada de la guerra en Medio Oriente, misiles iraníes impactaron en el edificio de la embajada de los EEUU en Arabia Saudita

MDZ Mundo

Captura de una publicación en la cuenta en X @modgovksa del Ministerio de Defensa del Reino de Arabia Saudí donde informa que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por drones este lunes. EFE

La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada este lunes por dos drones presuntamente vinculados a Irán, sin que se reportaran heridos, informaron fuentes cercanas al caso a la cadena CNN.

Fuentes citadas por CNN indicaron que no se registraron víctimas, mientras que el Departamento de Estado aún no ha emitido comentarios oficiales. EFE

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas