Elección en medio de la guerra: quién y cómo se elige al líder supremo en Irán

Sin un sucesor consolidado, Irán inicia un proceso clave que definirá quién asumirá el máximo poder político y religioso del país.

Tras la muerte de Ali Jamenei luego de los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán deberá elegir a su sucesor.

La República Islámica de Irán enfrenta una transición inédita en medio de un conflicto armado tras la muerte el sábado de Ali Jamenei en un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel, luego de 36 años en el poder. Sin un candidato claramente consolidado, el país debe activar el mecanismo constitucional para elegir a su nuevo líder supremo.

El líder supremo es la máxima autoridad política y religiosa del país. Desde ese cargo se determinan las políticas generales de la República Islámica y se toman decisiones estratégicas que influyen en todos los niveles del Estado.

Qué hace un líder supremo Designar al mando de las Fuerzas Armadas.

Nombrar al presidente del Poder Judicial.

Elegir al jefe de la televisión pública.

Designar al comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución.

Nombrar directamente a la mitad de los integrantes del Consejo de los Guardianes. La otra mitad del Consejo es seleccionada por el jefe del Poder Judicial, quien a su vez es designado por el propio líder supremo. Además, es el líder quien firma el decreto que oficializa la elección del presidente de la República. Este entramado institucional convierte al líder supremo en la figura más influyente del sistema político iraní.

Qué dice la Constitución sobre la sucesión El artículo 111 de la Constitución iraní establece que la elección del nuevo líder debe realizarse “en el menor tiempo posible”. La responsabilidad recae en la Asamblea de Expertos, un órgano compuesto por 88 clérigos. Sus integrantes son elegidos por voto popular cada cuatro años, donde la última elección tuvo lugar en marzo de 2024. Para designar al nuevo líder supremo se requiere la mayoría de los votos de los miembros presentes en la sesión, es decir, la mitad más uno.

En este caso, ante la muerte del ayatolá Ali Jamenei, la Constitución prevé la formación de un consejo provisional encargado de asumir el liderazgo temporal del país. Este consejo está integrado por el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei y un miembro del Consejo de los Guardianes, en este caso el ayatolá Alireza Arafi.