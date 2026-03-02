Irán asegura que está preparado para enfrentar una guerra larga
Tras las declaraciones de Trump sobre la duración de la operación militar contra Irán, el país dice estar preparado para una guerra larga.
Las autoridades de Irán volvieron a acusar a Estados Unidos y a Israel de buscar la desestabilización de Oriente Próximo tras el ataque coordinado del sábado que dejó más de 550 muertos, entre ellos el ayatolá Alí Jamenei y varios ministros y altos mandos militares.
Según la Media Luna Roja, el número de víctimas continúa en aumento en medio de una escalada que mantiene en vilo a la región.
Un golpe a la cúpula iraní
De acuerdo con lo informado por Europa Press, la ofensiva impactó de lleno en la estructura política y militar iraní, provocando una reacción inmediata. La muerte de Jamenei abrió un escenario de transición forzada en el liderazgo religioso y político del país, al tiempo que dejó a la conducción estatal frente a uno de los mayores desafíos de las últimas décadas.
En respuesta, Teherán lanzó misiles y drones contra objetivos israelíes y bases estadounidenses distribuidas en distintos puntos de la región. La dinámica de represalias elevó al máximo el nivel de alerta y alimentó el temor a una guerra de mayor alcance que pueda involucrar a otros actores regionales e internacionales.
“Preparados para una guerra larga”
El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, aseguró que el país está “preparado para una guerra larga, al contrario que Estados Unidos”. Además, responsabilizó directamente al presidente Donald Trump por extender el conflicto en Oriente Próximo y lo acusó de sacrificar intereses estadounidenses en favor de Israel.
En declaraciones difundidas en redes sociales, Lariyani afirmó que el mandatario norteamericano traicionó el lema "Estados Unidos, primero" para adoptar "Israel, primero”, en referencia al histórico eslogan de campaña. Desde la óptica iraní, los recientes ataques forman parte de una estrategia para alterar el equilibrio de poder regional.
Mientras continúan las tareas de rescate y la evaluación de daños, la incertidumbre domina el escenario. Con más de 550 fallecidos confirmados y la cúpula iraní golpeada, la crisis abre interrogantes sobre la capacidad de respuesta de Teherán y el riesgo de que la escalada derive en un conflicto de mayor magnitud con impacto global.