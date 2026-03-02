Irán asegura que está preparado para enfrentar una guerra larga

Tras las declaraciones de Trump sobre la duración de la operación militar contra Irán, el país dice estar preparado para una guerra larga.

Irán afirma que, al contrario que Estados Unidos, está preparado para una guerra larga.

Las autoridades de Irán volvieron a acusar a Estados Unidos y a Israel de buscar la desestabilización de Oriente Próximo tras el ataque coordinado del sábado que dejó más de 550 muertos, entre ellos el ayatolá Alí Jamenei y varios ministros y altos mandos militares.

Según la Media Luna Roja, el número de víctimas continúa en aumento en medio de una escalada que mantiene en vilo a la región.

Ayatolá Jameneí.jpg El ayatolá Alí Jameneí de Irán aprueba la decisión del Parlamento. Foto Archivo Un golpe a la cúpula iraní De acuerdo con lo informado por Europa Press, la ofensiva impactó de lleno en la estructura política y militar iraní, provocando una reacción inmediata. La muerte de Jamenei abrió un escenario de transición forzada en el liderazgo religioso y político del país, al tiempo que dejó a la conducción estatal frente a uno de los mayores desafíos de las últimas décadas.

En respuesta, Teherán lanzó misiles y drones contra objetivos israelíes y bases estadounidenses distribuidas en distintos puntos de la región. La dinámica de represalias elevó al máximo el nivel de alerta y alimentó el temor a una guerra de mayor alcance que pueda involucrar a otros actores regionales e internacionales.

Irán Bombardea Jerusalén Irán bombardeó Jerusalén en la noche del domingo. X: @alertarojanot “Preparados para una guerra larga” El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, aseguró que el país está “preparado para una guerra larga, al contrario que Estados Unidos”. Además, responsabilizó directamente al presidente Donald Trump por extender el conflicto en Oriente Próximo y lo acusó de sacrificar intereses estadounidenses en favor de Israel.