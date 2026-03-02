Escalada en Medio Oriente: Irán advierte que sus enemigos no estarán a salvo "ni en sus propios hogares"
Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que Hussein Mekled, jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbolá en Beirut, fue eliminado.
Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que Hussein Mekled, jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbolá en Beirut, fue eliminado.
El conflicto armado entre Israel, Estados Unidos e Irán atraviesa uno de sus momentos más críticos, sin perspectivas inmediatas de un cese al fuego y con una dinámica de ofensivas y represalias que se intensifica hora tras hora.
En las últimas horas, los ataques cruzados se multiplicaron tanto en objetivos estratégicos como en infraestructuras militares y energéticas, elevando la tensión en todo Oriente Medio. La escalada no solo involucra bombardeos directos y operaciones con drones, sino también amenazas de represalias de mayor alcance.
El escenario preocupa a la comunidad internacional, especialmente a varios países de Europa que siguen de cerca la evolución del conflicto. Voceros diplomáticos de distintos Estados europeos aseguraron que no permanecerán indiferentes ante una eventual ampliación de los ataques que comprometa la seguridad regional, el suministro energético o la estabilidad política en la zona.
Tras el ataque de Irán a las bases británicas en Chipre, el ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias, anunció que Atenas enviará dos fragatas y aviones F-16 al país, tras registrarse daños en la base militar de Akrotiri en el marco de la represalia de Irán a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel.
Según explicó, la decisión se tomó en la búsqueda de "contribuir a su defensa" ante las "amenazas que enfrenta", en el marco del conflicto abierto en la región.
Las calles de la capital iraní Teherán se vieron convulsionadas este lunes cuando manifestantes en contra de los Estados Unidos e Israel salieron a protestar por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, según informó el medio estatal Press TV.
De acuerdo con el canal local, las personas coreaban “sin sumisión, sin rendición y guerra con Estados Unidos”.
Están mostrando “su apoyo y su continua dedicación a la República Islámica de Irán”, dijo un reportero de Press TV a los espectadores, y agregó que habían personas de todas las edades entre los manifestantes que quieren “enviar un mensaje al mundo” de que los iraníes “se mantienen firmes a pesar de todo lo que nos lanzan”.
La muerte del ayatolá despertó sensaciones mixtas dentro y fuera de Irán.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó a sus enemigos al expresar que "sus días felices han terminado", sumado a "que no tendrá seguridad en ninguna parte del mundo, ni siquiera en sus propios hogares".
Por primera vez desde el inicio del conflicto, la agencia de noticias Tasnim, afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, confirmó la muerte de siete comandantes de las fuerzas armadas del país.
De acuerdo con información brindada por el gobierno de los Estados Unidos, se habría bombardeado el buque Shahid Bagheri de Irán, el cual transportaba drones con los que llevaban adelante ataques en distintos territorios.
Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, advirtió que "los ataques a hospitales atentan contra la vida misma y los ataques a escuelas atentan contra el futuro de una nación", subrayando que atacar a pacientes y niños viola flagrantemente los principios humanitarios y que el mundo debe condenarlo, acompañando a su nación en duelo mientras Irán no guardará silencio ni cederá ante estos crímenes.
El presidente de Estados Unidos Donald Trump argumentó durante una conferencia de prensa este lunes que tras destruir el programa nuclear de Irán en la guerra de 12 días librada hace ocho meses, "advertimos a ese país que no intentara reconstruirlo en otro lugar porque no podían utilizar los que habíamos destruido con tanta fuerza".
No obstante, el líder estadounidense afirmó que "ignoraron esas advertencias y se negaron a abandonar su búsqueda de armas nucleares".
La República Islámica afirmó este lunes que "al contrario de Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga" a través del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y asesor cercano a Jameneí, Alí Lariyani, quien marcó una diferencia en la estrategia militar y la distribución de las fuerzas ante la escalada del conflicto.
Los comentarios de Lariyani vinieron luego que el funcionario responsabilizara de forma directa al presidente Donald Trump de alargar el conflicto a todo Oriente Próximo por vía de decisiones que terminaron en una guerra con Irán "innecesaria".
El Ministerio de Defensa de Qatar anunció este lunes que las fuerzas armadas del país derribaron dos aeronaves SU-24 que, según la versión oficial, provenían de Irán.
De acuerdo con el comunicado difundido por la cartera de Defensa, los aviones fueron detectados ingresando en el espacio aéreo qatarí, lo que activó los protocolos de defensa aérea. Tras la identificación y advertencias correspondientes, las aeronaves fueron abatidas.
El modelo mencionado por las autoridades es el Sukhoi Su-24, un avión de ataque táctico de fabricación soviética utilizado para misiones de bombardeo y apoyo aéreo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el ejército estadounidense está “destrozando” a Irán, aunque advirtió que la fase más intensa de la ofensiva aún no comenzó.
En una entrevista con CNN, el mandatario sostuvo: “Los estamos arrasando. Creo que va muy bien. Es muy poderoso. Tenemos el mejor ejército del mundo y lo estamos usando”. Sin embargo, remarcó que el despliegue actual no representa el punto máximo de la operación. “Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado. La grande está a punto de llegar”, enfatizó.
Israel permanece prácticamente paralizado desde el sábado, tras el inicio de la operación militar conjunta con Estados Unidos en el marco de la creciente escalada regional.
El Comando del Frente Interno de Israel, en coordinación con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), decretó el cese de actividades en gran parte del país como medida preventiva ante posibles represalias y ataques con misiles o drones.
Entre las disposiciones adoptadas se incluyó la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos, así como la recomendación de no concurrir a los lugares de trabajo, salvo en casos considerados esenciales. Las autoridades también limitaron reuniones públicas y reforzaron los protocolos de seguridad en ciudades estratégicas.
No obstante, el Gobierno israelí estableció la continuidad de los servicios esenciales, incluyendo personal sanitario, fuerzas de seguridad, abastecimiento de alimentos y servicios básicos. El objetivo, según indicaron voceros oficiales, es garantizar el funcionamiento mínimo del país en un contexto de emergencia.
Las sirenas de alerta y la activación periódica de sistemas de defensa antimisiles marcaron el ritmo de las últimas horas, mientras la población permanece atenta a las instrucciones oficiales.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este lunes que no hay tropas estadounidenses desplegadas en territorio de Irán, aunque evitó descartar posibles acciones futuras en el marco de la creciente tensión regional.
Durante una conferencia de prensa, Hegseth fue consultado directamente sobre la presencia de fuerzas estadounidenses en la república islámica. “No, pero no vamos a entrar en el ejercicio de lo que haremos o no haremos”, respondió. Acto seguido, añadió una advertencia: “Iremos tan lejos como sea necesario”.
Las declaraciones se producen en medio de una escalada de enfrentamientos indirectos entre Washington, Israel y Teherán, con ataques cruzados y amenazas de represalias que mantienen en vilo a la comunidad internacional.
Si bien el Pentágono insiste en que no hay presencia militar terrestre en Irán, la frase del jefe del Departamento de Defensa deja abierta la puerta a una ampliación del alcance operativo si la situación lo requiere, según la visión estratégica de la Casa Blanca.
Mansoureh Jojasteh, mujer del ayatolá Ali Jameneí, ha fallecido a raíz de las heridas que sufrió en el mismo ataque estadounidense-israelí que mató a su esposo el pasado sábado, según han informado medios iraníes.
El Gobierno de Israel desmintió este lunes que la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu haya sido blanco de un ataque iraní, tal como difundieron medios de Irán citando a la Guardia Revolucionaria.
Desde la oficina del jefe de Gobierno calificaron la versión como “completamente falsa” y la atribuyeron a una maniobra propagandística. “Esto es completamente falso. Es solo propaganda de la Guardia Revolucionaria”, afirmó un vocero oficial en declaraciones a la agencia EFE, quien además confirmó que Netanyahu se encuentra en territorio israelí.
La versión difundida por medios iraníes señalaba que la oficina del primer ministro y otros objetivos estratégicos habían sido alcanzados en “ataques selectivos y sorpresivos con misiles Jeibar”, en el marco de la escalada militar entre ambos países.
El Gobierno del Reino Unido afirmó este lunes que no se encuentra en guerra, en medio de la creciente tensión en Oriente Medio y tras autorizar a Estados Unidos a utilizar bases británicas en el marco de su confrontación con Irán.
La declaración oficial se produjo después de que un dron de fabricación iraní impactara en la base aérea RAF Akrotiri, ubicada en Chipre. Según trascendió, las sirenas volvieron a sonar este lunes en el complejo militar y se desplegaron aviones de combate británicos ante una nueva amenaza aérea.
Si bien las autoridades no informaron sobre víctimas ni daños de magnitud, el episodio encendió las alarmas en Londres y reavivó el debate interno sobre el nivel de involucramiento británico en el conflicto regional.
Desde Downing Street insistieron en que permitir el uso de instalaciones militares no implica una participación directa en las hostilidades, sino el cumplimiento de compromisos estratégicos con su aliado estadounidense.
El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, confirmó este lunes que no se registran indicios de ataques ni daños en las principales instalaciones nucleares de Irán, en medio de la creciente tensión militar en la región.
Durante la apertura de una reunión extraordinaria celebrada en Viena, el diplomático argentino precisó que, hasta el momento, tanto la central nuclear de Central nuclear de Bushehr, ubicada en el sur del país, como el Reactor de Investigación de Teherán no presentan afectaciones.
Según un informe de Europa Press, Grossi señaló que el organismo continúa monitoreando y evaluando cualquier posible consecuencia derivada de la ofensiva militar lanzada durante el fin de semana por Estados Unidos e Israel.
El titular del OIEA advirtió que tanto Irán como otros Estados de la región —que también han sido blanco de represalias iraníes— cuentan con plantas nucleares y reactores de investigación activos, lo que “eleva la amenaza para la seguridad nuclear” en caso de que el conflicto se intensifique.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron este lunes que el jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbolá en Beirut fue abatido en un ataque preciso llevado a cabo durante la noche.
: , .— (@idfonline) March 2, 2026
Según el comunicado oficial, el operativo tuvo como objetivo a Hussein Mekled, identificado por Israel como una figura clave dentro de la estructura de inteligencia de la organización. El bombardeo se produjo en Beirut y fue descrito por las autoridades israelíes como una acción quirúrgica basada en información de inteligencia previa.
Las FDI señalaron que Mekled desempeñaba un rol central en la planificación y coordinación de actividades de inteligencia contra objetivos israelíes. Desde Jerusalén sostienen que su eliminación representa “un golpe significativo” a la capacidad operativa del grupo.
El Gobierno de Líbano anunció la prohibición total de toda actividad militar de Hezbolá, tras una escalada de violencia que incluyó dos oleadas de bombardeos contra Israel.
La decisión fue comunicada por el primer ministro Nawaf Salam luego de una extensa reunión del Consejo de Ministros. “Hezbolá debe entregar sus armas ilegales y seguir siendo un partido político”, declaró el jefe de Gobierno, quien además instruyó a las fuerzas de seguridad para impedir cualquier acción militar de la milicia y detener a quienes incumplan la nueva directiva.
Salam también ordenó al Ejército continuar con su plan para desarmar a todos los grupos armados que operan en el país, tanto Hezbolá como facciones palestinas, “por todos los medios posibles”. La medida busca reafirmar el monopolio estatal del uso de la fuerza en un país donde la milicia chiita proiraní es considerada el actor armado más poderoso.
Las defensas antiaéreas de Kuwait derribaron por error tres aviones de combate estadounidenses el domingo por la noche, en un episodio que agrava la tensión militar en Oriente Medio. La información fue confirmada este lunes por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM).
Según el comunicado oficial, “tres aviones F-15E Strike Eagle estadounidenses que volaban en apoyo de la Operación Furia Épica se estrellaron sobre Kuwait debido a un aparente incidente de fuego amigo”. Los cazas involucrados fueron identificados como F-15E Strike Eagle, aeronaves de ataque táctico utilizadas por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en misiones de apoyo y bombardeo de precisión.
El hecho ocurrió en el contexto de las represalias lanzadas por Irán tras los ataques estadounidenses e israelíes contra objetivos en territorio iraní. La región atraviesa un momento de máxima tensión, con intercambios de ofensivas, activación de sistemas antiaéreos y despliegue masivo de fuerzas militares.
La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este lunes haber lanzado un ataque contra la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el marco de su respuesta a la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra el país, que deja hasta ahora más de 550 muertos, entre ellos el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.
Así, ha afirmado que entre los objetivos atacados en la décima oleada de ataques contra Israel figuran "la oficina del criminal primer ministro del régimen sionista" y "la sede del comandante de la Fuerza Aérea", antes de subrayar que ambos lugares fueron "golpeados duramente" con misiles, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.
La tensión en Oriente Medio continúa en aumento y no muestra señales de un cese al fuego próximo. En las últimas horas, Irán profundizó su ofensiva con un ataque contra una de las infraestructuras energéticas más importantes de Arabia Saudita, en el marco del conflicto que también involucra a Israel y Estados Unidos.
ÚLTIMA HORA: Irán ataca la refinería de petróleo Aramco Ras Tanura de Arabia Saudita.Es el complejo de refinación más grande de Arabia Saudita y uno de los mayores del mundo.pic.twitter.com/yn4zTthrr9— Informa Cosmos (@InformaCosmos) March 2, 2026
El gobierno saudí confirmó el cierre preventivo de la refinería de Ras Tanura, operada por la petrolera estatal Saudi Aramco. La planta, con una capacidad de procesamiento de 550.000 barriles diarios (bpd), es la mayor del país y forma parte de un complejo energético clave ubicado en la costa del golfo Pérsico, que además funciona como una terminal estratégica para la exportación de crudo saudí.
Según informó el portavoz del Ministerio de Defensa saudí en declaraciones a Al Arabiya TV, dos drones fueron interceptados en las inmediaciones de las instalaciones. Los restos de los aparatos provocaron un incendio de alcance limitado que fue rápidamente controlado. Las autoridades precisaron que no se registraron heridos.