Escalada en Medio Oriente: Irán advierte que sus enemigos no estarán a salvo "ni en sus propios hogares"

"¡Sin sumisión, sin rendición y guerra con Estados Unidos!", el coro de manifestantes en las calles de Teherán

Las calles de la capital iraní Teherán se vieron convulsionadas este lunes cuando manifestantes en contra de los Estados Unidos e Israel salieron a protestar por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, según informó el medio estatal Press TV.

De acuerdo con el canal local, las personas coreaban “sin sumisión, sin rendición y guerra con Estados Unidos”.

Están mostrando “su apoyo y su continua dedicación a la República Islámica de Irán”, dijo un reportero de Press TV a los espectadores, y agregó que habían personas de todas las edades entre los manifestantes que quieren “enviar un mensaje al mundo” de que los iraníes “se mantienen firmes a pesar de todo lo que nos lanzan”.

La muerte del ayatolá despertó sensaciones mixtas dentro y fuera de Irán.