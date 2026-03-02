Estados Unidos afirmó estar listo en caso de ataques de células durmientes de Irán

La operación militar llevada adelante por los Estados Unidos e Israel que eliminó al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, además de bombardear objetivos clave del régimen iraní, desencadenó una serie de ataques a lo largo de Medio Oriente . El temor de que la venganza de Irán derive en un ataque en suelo estadounidense se ha transformado en una posibilidad con el correr del conflicto.

No obstante, el secretario de Guerra de la Casa Blanca Pete Hegseth afirmó en una conferencia de prensa en el Pentágono que "Estados Unidos está preparado para posibles ataques de células durmientes iraníes en suelo estadounidense".

Además, sostuvo que "el presidente Trump se asegura de que nuestros enemigos entiendan que llegaremos tan lejos como sea necesario para promover los intereses estadounidenses". Por lo tanto, expresó que no existe la necesidad de enviar tropas de 200.000 soldados por más de dos décadas, en clara referencia al fracaso de Estados Unidos en Afganistán.

El Secretario De Guerra Pete Heghseth Afirma Que Estados Unidos Está Preparado Para Un Ataque De Células Durmientes De Irán

"Hemos demostrado que se pueden lograr objetivos que promueven los intereses estadounidenses sin ser tontos", sentenció el funcionario de Trump al hablar de la razón por la que no revelarán a la prensa los siguientes movimientos de la administración del republicano, aún cuando el mismo presidente estadounidense declaró que la operación militar en Irán puede durar "cuatro semanas o más".

El último gran ataque terrorista que marcó la historia de Estados Unidos fue el del 11 de septiembre de 2001, conocido oficialmente como el ataque a las Torres Gemelas. Ese día, 19 terroristas de la red Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales, dos de ellos impactaron contra las Torres Norte y Sur del World Trade Center en Nueva York, mientras que un tercero se estrelló contra el Pentágono, y el cuarto cayó en Pensilvania tras la resistencia de los pasajeros.

El atentado a las Torres Gemelas marcó un antes y un después en la historia de los Estados Unidos.

Según informes oficiales de la Comisión del 11-S y del Gobierno federal, murieron casi 3.000 personas.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional y archivos del Congreso, se trató del atentado más letal en la historia del país y redefinió su política exterior y de seguridad. Tras los ataques, el gobierno estadounidense lanzó la llamada “guerra contra el terrorismo”, que incluyó la intervención militar en Afganistán ese mismo año.

Desde entonces, si bien hubo atentados aislados en territorio estadounidense, ninguno alcanzó la magnitud, coordinación e impacto institucional del 11 de septiembre.

Cuándo fue el último ataque de un país a los Estados Unidos

El último ataque directo de un Estado extranjero contra territorio estadounidense ocurrió el 7 de diciembre de 1941, cuando fuerzas del Imperio del Japón bombardearon la base naval de Pearl Harbor, en Hawái.

Según registros oficiales del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el ataque sorpresa dejó más de 2.400 estadounidenses muertos y destruyó o dañó gravemente parte de la flota del Pacífico. Al día siguiente, el Congreso declaró la guerra a Japón, lo que formalizó la entrada del país en la Segunda Guerra Mundial.

Posteriormente, en 1942, fuerzas japonesas también ocuparon temporalmente territorios en Alaska, específicamente en las islas Attu y Kiska, en el marco de operaciones militares en el Pacífico Norte.

Documentación histórica del Ejército estadounidense señala que fue la única vez desde 1812 que un país extranjero ocupó suelo estadounidense. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, no se han registrado ataques militares directos de otro Estado contra el territorio continental o incorporado de Estados Unidos.