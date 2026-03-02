Sin tregua: ataques cruzados entre Irán e Israel elevan la tensión y se registran bombardeos a países vecinos

Live Blog Post

Ataque de Irán a Arabia Saudita: impacto en el petróleo y alerta internacional

La tensión en Oriente Medio continúa en aumento y no muestra señales de un cese al fuego próximo. En las últimas horas, Irán profundizó su ofensiva con un ataque contra una de las infraestructuras energéticas más importantes de Arabia Saudita, en el marco del conflicto que también involucra a Israel y Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/informacosmos/status/2028377351130661141?s=46&t=vc7m1jAXT_6K1JjSAXYb6g&partner=&hide_thread=false ÚLTIMA HORA: Irán ataca la refinería de petróleo Aramco Ras Tanura de Arabia Saudita.Es el complejo de refinación más grande de Arabia Saudita y uno de los mayores del mundo.pic.twitter.com/yn4zTthrr9 — Informa Cosmos (@InformaCosmos) March 2, 2026

El gobierno saudí confirmó el cierre preventivo de la refinería de Ras Tanura, operada por la petrolera estatal Saudi Aramco. La planta, con una capacidad de procesamiento de 550.000 barriles diarios (bpd), es la mayor del país y forma parte de un complejo energético clave ubicado en la costa del golfo Pérsico, que además funciona como una terminal estratégica para la exportación de crudo saudí.

Según informó el portavoz del Ministerio de Defensa saudí en declaraciones a Al Arabiya TV, dos drones fueron interceptados en las inmediaciones de las instalaciones. Los restos de los aparatos provocaron un incendio de alcance limitado que fue rápidamente controlado. Las autoridades precisaron que no se registraron heridos.