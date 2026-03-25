La suba del precio del combustible llega hasta un 16% por la guerra en Medio Oriente

El conflicto bélico en Medio Oriente llevó a una disparada del valor del petóleo a nivel internacional. Como consecuencia, el precio de los combustibles se vieron presionados al alza, con subas que alcanzan hasta el 16% promedio desde el incio de la guerra para el caso de la nafta súper .

El valor del crudo Brent operaba en torno a US$73 previo al estallido de la guerra, que comenzó el 28 de febero. Desde entonces, el petróleo llegó a rozar los US$120 y este miércoles 25 de marzo cotiza a US$95.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) , el precio de la nafta súper promediaba los $1.648,5 en los surtidores el 27 de febrero. Este miércoles, el precio promedia $1.920, es decir, en lo que va del conflicto en Medio Oriente subió un 16%.

En el caso del gasoil, el incremento promedio también es del 16%. El diésel común costaba $1.697,25 y se vende actualmente en torno a $1.979,75.

A continuación, listado de los precios de los combustibles en los distintos surtidores de CABA el 27 de febrero y este miércoles 25 de marzo:

YPF

Nafta súper: $1.597 / $1.912.

Nafta premium: $1.820 / $2.090.

Diésel común: $1.615 / $1.960.

Diésel premium: $1.822 / $2.162.

SHELL

Nafta súper: $1.699 / $1.999.

Nafta premium: $1.986 / $2.274.

Diésel común: $1.726 / $2.039.

Diésel premium: $1.999 / $2.317.

AXION

Nafta súper: $1.669 / $1.968.

Nafta premium: $1.999 / $2.170.

Diésel común: $1.789 / $2.039.

Diésel premium: $1.979 / $2.221.

PUMA

Nafta súper: $1.629 / $1.801.

Nafta premium: $1.889 / $2.065.

Diésel común: $1.659 / $1.881.

Diésel premium: $1.922 / $2.106.

Nafta súper

La nafta súper fue el combustible que más aumentó en el último año. Por poner un ejemplo, el valor en YPF en marzo de 2025 costaba $1.173 y actualmente se vende a $1.920 en CABA. Es decir, una suba en torno al 63,6%.

Pero esta dinámica también tiene un correlato en la demanda. De acuerdo a la Secretaría de Energía, uno de cada metros cúbicos que se venden en la Ciudad de Buenos Aires, corresponden a este combustible.

Sin embargo, las ventas de nafta súper, aunque superan en volumen al resto de los combustibles, cayeron 3% interanual en enero en CABA, según datos de la cartera energética.