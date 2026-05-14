El Gobierno avanza en la adjudicación de la subasta de 9 barcos de GNL para junio

La Secretaría de Energía colocó ayer en el Mercado Electrónico del Gas Natural (Megsa) los 9 barcos de Gas Natural Licuado (GNL) , que por horas antes había licitado Enarsa para la planta regasificadora de Escobar, en un proceso que recibió ofertas de Vitol, BP Gas y Trafigura .

Dos características marcan el procesos, por un lado es el llamado con menor cantidad de oferentes en más de un año, y por otro, es la primera vez que toda la capacidad de regasificación será absorbida por la demanda privada.

Desde la Secretaría de Energía que conduce María Tettamanti, se buscó asignar el GNL según la demanda, dando vuelta la página del llamado a licitación que quedó desierto a fines de abril. En ese momento, de tres cargas previstas para mayo sólo se adjudicó una.

Según fuentes del sector los 9 barcos que se dispone a contratar Enarsa llegarán a la terminal de Escobar entre el 1 y el 29 de junio, el período en el que la demanda residencial suele ser más importante debido a las bajas temperaturas invernales.

Desde MEGSA informaron que el precio para las distribuidoras es de21,49 dólares por millón de BTU por un volumen mensual de 49,5 mm3 mensuales, cerca del 10% de las ofertas recibidas.

Por su parte, las industrias y usinas adquirieron 215 mm3/mes con un spread promedio de 0,014 US$/MMBTU (dólares por millón de BTU) y las comercializadoras 239 millones de mm3/mes con el spread promedio en 0,08 US$/MMBTU, en tanto que la ronda de CAMMESA quedó desierta.

Costos y repago

En este contexto, las dudas se presentan en relación a si los costos de regasificación continúan a cargo de Enarsa, en cuyo caso serían subsidiados, o si los usuarios deberán pagar por eso.

En cuanto a las distribuidoras, que tomaron gas para la demanda prioritaria, el mayor costo del GNL lo absorberá en forma temporal Enarsa. Según se informó lo recuperará a través del mecanismo de Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), que deberán pagar los usuarios en seis cuotas en sus facturas, una vez que termine el invierno.