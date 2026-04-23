Privatización en "stand by": el Gobierno seguirá al mando de la importación de GNL para este invierno

El Gobierno dio marcha atrás en la privatización de la importación de Gas Natural Licuado ( GNL ). De esta manera, el Estado seguirá a cargo de las compras de gas del exterior para este invierno, debido a la suba de los precios energéticos a nivel internacional por el conflicto bélico en Medio Oriente.

La cancelación del proceso de privatización para que el sector privado se encargue de la importación y comercialización de GNL se dio bajo la premisa oficial de evitar un impacto mayor en los costos del sistema que posteriormente se trasladan a los usuarios.

Así, la licitación pública nacional e internacional de la que participaban Naturgy y Trafigura, con ofertas similares, y tenía prevista la adjudicación para el pasado 21 de abril quedó sin efecto.

Con esta nueva medida, Enarsa seguirá ocupándose este año de importar los cargamentos de gas y comercializarlos en el mercado interno, como sucede desde 2008, cuando el país comenzó a importar el fluido.

A pesar de quedar trunca, en esta ocasión, la iniciativa gubernamental de traspasar la operatoria a un comercializador privado, desde el Ejecutivo aseguraron que la intención sigue siendo concretar el cambio de modelo. Al respecto, desde el oficialismo señalaron que "seguimos convencidos de privatizar esta operatoria y avanzar hacia un esquema competitivo, transparente y con señales de precio para que se conozca el costo real de la energía", según consignó la agencia Noticias Argentinas.

GNL

Aunque en menor cantidad, el país sigue dependiendo del gas importado durante el invierno, a causa de la demora en la terminación de obras de infraestructura necesarias para llevar el fluido a todo el país.

El récord de producción en Vaca Muerta de los últimos años y el efecto de la activación del gasoducto Perito Moreno, ex Néstor Kirchner, fueron reduciendo la dependencia del GNL.

Enarsa compró 30 buques con gas en 2023, en 2024 los barcos adquiridos fueron 28 y el año pasado terminaron en 27.