Mujeres en puestos de decisión: qué cambió y qué falta
Aunque crece la inclusión, la baja presencia femenina en carreras STEM y puestos clave sigue siendo un desafío para la industria IT.
Durante los últimos años, la agenda de diversidad e inclusión logró instalar la necesidad de que más mujeres ocupen espacios de liderazgo. Hoy, pocas organizaciones discuten la importancia del tema. Sin embargo, entre el discurso y la realidad todavía existe una brecha significativa, especialmente en sectores como el tecnológico.
La presencia femenina en la industria IT ha crecido
El avance sigue siendo más lento de lo que demandan las empresas y la propia transformación digital. Aunque cada vez más compañías impulsan programas de inclusión, mentorías y políticas de equidad salarial, las mujeres continúan siendo minoría en reuniones estratégicas, eventos sectoriales y mesas directivas. El problema empieza en la base. La baja participación femenina en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) sigue limitando la construcción de una cantera de talento capaz de alimentar los futuros espacios de decisión.
Durante años, las mujeres se inclinaron mayoritariamente por disciplinas vinculadas a la educación, la salud o las ciencias sociales, mientras que las carreras tecnológicas mantuvieron una composición predominantemente masculina. Las razones son múltiples, pero una de las principales parece estar asociada a la persistencia de estereotipos y al desconocimiento sobre el verdadero alcance profesional que ofrece la industria tecnológica. Todavía existe la percepción de que trabajar en tecnología implica exclusivamente programar. Sin embargo, el ecosistema IT demanda perfiles diversos como especialistas en experiencia de usuario, gestión de proyectos, análisis de negocios, recursos humanos, sostenibilidad, marketing, ciberseguridad, inteligencia artificial, ciencia de datos y liderazgo organizacional, entre muchas otras funciones.
La falta de información temprana sobre estas oportunidades genera que las jóvenes ni siquiera consideren a la tecnología como una opción profesional. Por eso, uno de los desafíos pendientes pasa por acercar el mundo STEM a niñas y adolescentes desde la escuela primaria y secundaria, mostrando referentes, experiencias concretas y posibilidades reales de desarrollo. Luego, cuando las mujeres logran ingresar a la industria, el acceso a los puestos de decisión continúa siendo un camino complejo. Durante décadas, las organizaciones no prepararon de manera sistemática a las futuras líderes ni generaron las condiciones para que pudieran acceder a espacios estratégicos cuando surgían oportunidades. Recién en los últimos años comenzaron iniciativas más estructuradas para revertir esta situación.
El desafío actual es garantizar que puedan desarrollarse, permanecer y crecer dentro de las organizaciones. La igualdad de oportunidades requiere mucho más que buenas intenciones. Demanda procesos de formación y acompañamiento que permitan construir trayectorias de liderazgo sostenibles. Otro aspecto central es la necesidad de visibilizar referentes. Cuantas más mujeres ocupen posiciones ejecutivas y cuenten sus experiencias, más fácil será para las nuevas generaciones imaginarse recorriendo ese mismo camino. El liderazgo también se construye a partir de modelos aspiracionales y redes de apoyo que ayuden a derribar barreras culturales todavía presentes.
La industria tecnológica enfrenta hoy una paradoja
Por un lado, necesita cada vez más talento para sostener el crecimiento, la innovación y la transformación digital. Por otro, continúa desaprovechando una enorme reserva de profesionales potenciales. La inclusión de más mujeres no es solamente una cuestión de equidad; es también una necesidad estratégica para un sector que demanda diversidad de perspectivas para resolver problemas cada vez más complejos.
* Ariela Fefer, COO en Softtek Sudamérica Hispana.