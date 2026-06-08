Mujeres en puestos de decisión: qué cambió y qué falta

Durante los últimos años, la agenda de diversidad e inclusión logró instalar la necesidad de que más mujeres ocupen espacios de liderazgo. Hoy, pocas organizaciones discuten la importancia del tema. Sin embargo, entre el discurso y la realidad todavía existe una brecha significativa, especialmente en sectores como el tecnológico.

La presencia femenina en la industria IT ha crecido El avance sigue siendo más lento de lo que demandan las empresas y la propia transformación digital. Aunque cada vez más compañías impulsan programas de inclusión, mentorías y políticas de equidad salarial, las mujeres continúan siendo minoría en reuniones estratégicas, eventos sectoriales y mesas directivas. El problema empieza en la base. La baja participación femenina en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) sigue limitando la construcción de una cantera de talento capaz de alimentar los futuros espacios de decisión.

MUJERES La presencia femenina en la industria IT ha crecido, pero el avance sigue siendo más lento de lo que demandan las empresas. Archivo.

Durante años, las mujeres se inclinaron mayoritariamente por disciplinas vinculadas a la educación, la salud o las ciencias sociales, mientras que las carreras tecnológicas mantuvieron una composición predominantemente masculina. Las razones son múltiples, pero una de las principales parece estar asociada a la persistencia de estereotipos y al desconocimiento sobre el verdadero alcance profesional que ofrece la industria tecnológica. Todavía existe la percepción de que trabajar en tecnología implica exclusivamente programar. Sin embargo, el ecosistema IT demanda perfiles diversos como especialistas en experiencia de usuario, gestión de proyectos, análisis de negocios, recursos humanos, sostenibilidad, marketing, ciberseguridad, inteligencia artificial, ciencia de datos y liderazgo organizacional, entre muchas otras funciones.

La falta de información temprana sobre estas oportunidades genera que las jóvenes ni siquiera consideren a la tecnología como una opción profesional. Por eso, uno de los desafíos pendientes pasa por acercar el mundo STEM a niñas y adolescentes desde la escuela primaria y secundaria, mostrando referentes, experiencias concretas y posibilidades reales de desarrollo. Luego, cuando las mujeres logran ingresar a la industria, el acceso a los puestos de decisión continúa siendo un camino complejo. Durante décadas, las organizaciones no prepararon de manera sistemática a las futuras líderes ni generaron las condiciones para que pudieran acceder a espacios estratégicos cuando surgían oportunidades. Recién en los últimos años comenzaron iniciativas más estructuradas para revertir esta situación.