La fruta aliada de las mujeres que disminuye los cambios de humor y cólicos

La fruta que debes comer durante tu periodo para aliviar el dolor. El alimento que reduce los cólicos menstruales.

El dolor menstrual tiene una fruta que ayuda a aliviar el dolor en esos días. La banana es el alimento ideal para consumir debido a las vitaminas que contiene.

El poder de la banana contra los cólicos Esta fruta contiene altos niveles de magnesio, un mineral que relaja los músculos tensos. Su consumo ayuda a disminuir la intensidad de las contracciones en el útero.

Práctico y efectivo: Elimina los dolores menstruales sin recurrir a los medicamentos La presencia de vitamina B6 reduce la molesta hinchazón del vientre que muchas sufren. Este componente también actúa de forma positiva sobre las emociones y los cambios de humor.

El potasio es otro elemento clave dentro de esta fruta fresca y económica. Evita los calambres musculares molestos y aporta una dosis extra de energía para el día.

El cuerpo experimenta una pérdida constante de nutrientes importantes durante todo el ciclo mensual. Comer una porción diaria repone los minerales esenciales que disminuyen el cansancio general.