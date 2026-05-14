La CNV endureció controles y eliminó el uso de efectivo en el mercado de capitales

La Comisión Nacional de Valores ( CNV ) aprobó una modificación integral del régimen de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para el mercado de capitales , que incluye mayores exigencias de trazabilidad y restricciones al uso de dinero en efectivo en operaciones financieras .

La medida fue oficializada mediante la Resolución General 1139/2026 y establece, entre los principales cambios, que los sujetos obligados del mercado de capitales canalicen sus pagos, transferencias y movimientos de fondos exclusivamente a través de medios bancarios o electrónicos trazables. De esta manera, el uso de efectivo quedará limitado únicamente a casos específicos vinculados con el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.

La resolución alcanza a agentes de negociación, sociedades gerentes, agentes de liquidación y compensación, sociedades depositarias y otros actores bajo supervisión de la CNV. Según explicó el organismo, el objetivo es “armonizar criterios regulatorios y operativos”, reducir costos administrativos y fortalecer los mecanismos de control y transparencia sobre las operaciones financieras.

La resolución reconoce e incorpora de manera explícita al cheque electrónico como mecanismo habilitado para operaciones del sistema financiero, siempre garantizando trazabilidad e identificación de las partes involucradas. La única excepción al veto sobre operaciones en efectivo alcanzará a contribuyentes adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias creado por ARCA. En esos casos podrán realizar depósitos bajo condiciones específicas de control.

Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) pasarán a cumplir obligaciones similares a las de agentes bursátiles y entidades financieras tradicionales. Deberán reportar información operativa, societaria y patrimonial ante la CNV y ajustarse a nuevas exigencias de prevención de lavado. Los sujetos alcanzados deberán informar datos detallados sobre beneficiarios finales, segmentación de clientes según nivel de riesgo, monitoreo de operaciones y condición de Personas Expuestas Políticamente (PEP).

La CNV evaluará experiencia profesional, antecedentes penales, situación patrimonial, historial comercial y posibles vínculos con delitos económicos o financieros. El organismo también verificará que agentes, directivos y beneficiarios finales no integren listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ni registros vinculados al financiamiento del terrorismo como el RePET argentino.

La nueva normativa establece que sólo podrán operar inversores provenientes de jurisdicciones consideradas cooperantes en materia fiscal y que no estén catalogadas como de alto riesgo por el GAFI. La medida busca evitar movimientos financieros desde territorios con baja transparencia.