Mercado Libre suma transporte vía aérea a su red logística y llevará paquetes en 48 horas a la Patagonia

La empresa Mercado Libre anunció la incorporación por primera vez del transporte vía aérea a su red logística en Argentina, con el objetivo de acelerar las entregas en la Patagonia y reducir los tiempos de distribución en una de las regiones históricamente más complejas para el comercio electrónico.

La nueva operación permitirá realizar entregas en hasta 48 horas en ciudades como Ushuaia, San Carlos de Bariloche, Neuquén y Trelew. Según informó la compañía, el sistema moverá entre 15.000 y 16.000 paquetes diarios mediante cinco frecuencias semanales.

La iniciativa se desarrolla a través de un acuerdo con Aerolíneas Argentinas y combina distintos modelos operativos. Por un lado, Mercado Libre comenzó a utilizar espacio de bodega en vuelos comerciales de la línea aérea para los envíos hacia Ushuaia y Bariloche. En paralelo, consolidó una red doméstica de carga aérea para Neuquén y Trelew junto a Innova Logistic, utilizando aviones cargueros operados por Aerolíneas Argentinas .

El proyecto había comenzado como una prueba piloto en septiembre de 2025 y ahora se formaliza como parte de la estrategia de expansión logística de la compañía en el país. La operación también impulsó el desarrollo de nuevas terminales de carga aérea en Neuquén y Trelew, además de habilitar operaciones de cabotaje desde el centro logístico de Ezeiza.

Federalización de la red logística

Desde Mercado Libre señalaron que la medida apunta a profundizar la “federalización” de la red logística y reducir las diferencias en los tiempos de entrega entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior del país.

“El objetivo es que la distancia no sea un obstáculo para comprar o vender”, afirmó Adrián Ecker, country manager de Mercado Libre Argentina. El ejecutivo sostuvo que la Patagonia representaba uno de los mayores desafíos logísticos para el comercio electrónico debido a las distancias, las condiciones climáticas y la menor densidad poblacional.

La empresa eligió anunciar la expansión durante el Hot Sale, uno de los períodos de mayor actividad del comercio electrónico en Argentina, en el que se incrementa de manera significativa la demanda de envíos rápidos.

Por su parte, Pablo Navarrete, director senior de Operaciones Aéreas de Mercado Libre, destacó que Argentina se convirtió en el quinto país de América Latina donde la empresa incorpora transporte aéreo a su red logística y el tercero de la región en operar vuelos cargueros exclusivos, después de Brasil y México.

La compañía indicó además que continuará evaluando nuevas rutas y oportunidades para ampliar la cobertura aérea en el país, en el marco de las inversiones que viene realizando para fortalecer su infraestructura logística y ampliar el acceso al comercio electrónico en todo el territorio nacional.