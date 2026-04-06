Crece el empleo en logística: cuáles son los perfiles más demandados

Con el auge del comercio electrónico, crece el empleo en la industria logística. Aumenta la demanda de operarios y técnicos para centros de distribución.

El crecimiento de la industria logística en la Argentina impulsó la demanda de empleo en todo el país. De acuerdo con un relevamiento de Randstad, el sector se consolida como uno de los principales generadores de puestos de trabajo, con necesidades que abarcan desde roles operativos hasta posiciones técnicas y analíticas.

La expansión del comercio electrónico, junto con el crecimiento de los centros de distribución y la necesidad de optimizar la última milla, explican el dinamismo de la logística en los últimos años. Estos factores obligan a las empresas a reducir tiempos de entrega, mejorar procesos y garantizar una experiencia eficiente para el cliente final.

Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, afirmó que la logística se posiciona como uno de los sectores más dinámicos en la generación de empleo, impulsado por el desarrollo de operadores de distribución, la integración del retail y la creciente complejidad de la cadena de suministro. En ese contexto, remarcó que la demanda de talento se sostiene tanto en perfiles operativos como en posiciones técnicas y profesionales vinculadas al análisis y la trazabilidad.

logistica Los puestos de trabajo más pedidos La demanda laboral se concentra en una variedad de perfiles, entre ellos pickers y packers en los centros de distribución que cumplen un rol central en la preparación de pedidos. También se necesitan operarios de depósito que aseguran la recepción, clasificación y circulación de la mercadería dentro de sistemas cada vez más automatizados.

A su vez, los técnicos de mantenimiento resultan fundamentales para garantizar la continuidad operativa en instalaciones que incorporan tecnología de manera creciente. En paralelo, la expansión de la última milla impulsa la demanda de distribuidores domiciliarios, encargados de gestionar entregas en entornos urbanos mediante herramientas de ruteo inteligente.