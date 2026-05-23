El Gobierno elimina los aranceles a la exportación de autos: el plan para llegar al 0% en 2027

El presidente Javier Milei oficializó esta semana la eliminación total de los derechos de exportación de autos . La medida, que forma parte de una política de desgravación más amplia, busca fortalecer la competitividad del sector exportador y brindar previsibilidad a las terminales radicadas en el país.

Actualmente, el sector automotriz tributa un 4,5% en concepto de retenciones. El plan oficial establece una transición gradual para llegar a cero.

El comienzo se dará en julio de este año, con una baja progresiva de 0,375% mensual. El objetivo es alcanzar el 0% de retenciones en junio de 2027.

Cabe señalar que las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires serán las principales beneficiarias debido a la concentración de plantas terminales y autopartistas en estos distritos.

La postura del sector automotor

Las terminales y cámaras empresariales recibieron la noticia con optimismo, destacando que el impacto principal se verá en la capacidad de planificación y competitividad externa, aunque aclararon que la medida no tendrá un impacto directo en los precios finales de los vehículos para el consumidor local.

El titular de ADEFA (Asociación de Fábricas de Automotores), Rodrigo Pérez Graziano, valoró el "sendero claro y previsible" trazado hasta 2027. La entidad subrayó que la certidumbre es clave para nuevas inversiones. Además, aprovecharon para insistir en la necesidad de que esta política nacional sea complementada con la eliminación de Ingresos Brutos (IIBB) y tasas municipales distorsivas, factores que aún condicionan la sustentabilidad del sector.

Por parte de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, presidente de la automotriz, celebró el anuncio como un paso fundamental para consolidar a la Argentina como un hub exportador de vehículos comerciales y pickups, recordando que el 80% de su producción local se destina a 22 mercados de América Latina.