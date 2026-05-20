Se viene un debate clave: mirada de faros largos sobre los desafíos de producción y empleo en el país

El próximo 2 de junio tendrá lugar el 2° Congreso Productivo para el Desarrollo, destinado a aportar miradas de largo plazo sobre los desafíos económicos de la Argentina. Organizado por Misión Productiva , la iniciativa apunta a analizar tendencias que permitan al país pasar a un nuevo estadio de desarrollo.

Se trata de un espacio de encuentro y debate sobre el modelo productivo argentino. La instancia reunirá a referentes del sector privado y público, sindicatos, academia y organizaciones para discutir políticas y estrategias que impulsen más producción, inversión, empleo y exportaciones.

El encuentro que se realizará en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, apunta a construir consensos en torno a una agenda de producción, desarrollo y trabajo, en un entorno de debate de los temas relevantes de la actualidad.

El debate se centrará en los sectores que puedan dinamizar la economía, cómo convertir la generación de divisas vía exportaciones e inversiones en desarrollo genuino, qué políticas productivas son necesarias para fortalecer el entramado industrial, así como de qué manera impacta la tecnología en el futuro del trabajo y la producción.

"En un contexto de caída de la actividad industrial, pérdida de capacidades productivas y creciente incertidumbre, el Congreso busca poner sobre la mesa una discusión urgente: cómo evitar una fractura del tejido productivo y social, y al mismo tiempo, aprovechar las nuevas oportunidades que abre la expansión de sectores estratégicos como la energía y la minería", señala Daniel Schteingart, uno de los fundadores de Misión Productiva, espacio integrado por especialistas en desarrollo productivo , con experiencia en gestión pública, el sector privado y el análisis económico.

Los expositores

Algunos de los disertantes serán Daniel Herrero, CEO de Mercedes Benz; Marysol Rodríguez, Directora de Sinteplast; Mara Ruiz Malec, ex Ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y actual coordinadora del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF); Luciano Laspina, ex diputado nacional y actual director ejecutivo de CIPPEC; Matías Kulfas, ex Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación; Horacio Rodríguez Larreta, ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Sergio Kaufman, ex presidente de Accenture para Argentina y Sudamérica; Manuel Ron, fundador de Bio4, empresa de bioetanol de Río Cuarto; Daniel Schteingart, fundador de Misión Productiva y Director de Desarrollo Productivo de FUNDAR; Elio del Re, presidente de ADIMRA; Alejandra Cardona, Directora Ejecutiva de la Cámara Argentina de Minería; Martín Alfie, fundador de Misión Productiva y Jefe del Área de Desarrollo Federal del Consejo Federal de Inversiones; entre otros.

Martín Alfie consideró que “este encuentro está pensado como una invitación abierta a participar de una conversación prioritaria", y apuntó que se convoca a empresarios, trabajadores, funcionarios, investigadores, estudiantes, periodistas y referentes sociales "que entienden que discutir desarrollo productivo es debatir las bases materiales del crecimiento, la inclusión y la integración territorial del país”.

Misión Productiva es una red de profesionales que, desde una mirada desarrollista, trabaja sobre propuestas vinculadas a la industria, innovación, exportaciones, infraestructura, pymes y transformación productiva, buscando que la discusión sobre desarrollo económico vuelva a estar en el centro del debate argentino.

El 2° Congreso Productivo para el Desarrollo se propone como espacio de encuentro sobre la base de tres pilares fundamentales del desarrollo productivo nacional: una mirada estratégica, que aporte una perspectiva de largo plazo sobre el desarrollo productivo argentino con foco en competitividad e inversión; la articulación de actores, que favorezca el diálogo entre el sector público, privado, sindical y académico para construir consensos; y una agenda pública, que contribuya a la elaboración de propuestas concretas con proyección en la agenda política y económica.