Se viene un debate clave: mirada de faros largos sobre los desafíos de producción y empleo en el país
Planteado como un espacio de debate sobre cómo pasar del crecimiento al desarrollo, será el 2 de junio en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
El próximo 2 de junio tendrá lugar el 2° Congreso Productivo para el Desarrollo, destinado a aportar miradas de largo plazo sobre los desafíos económicos de la Argentina. Organizado por Misión Productiva, la iniciativa apunta a analizar tendencias que permitan al país pasar a un nuevo estadio de desarrollo.
Se trata de un espacio de encuentro y debate sobre el modelo productivo argentino. La instancia reunirá a referentes del sector privado y público, sindicatos, academia y organizaciones para discutir políticas y estrategias que impulsen más producción, inversión, empleo y exportaciones.
El encuentro que se realizará en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, apunta a construir consensos en torno a una agenda de producción, desarrollo y trabajo, en un entorno de debate de los temas relevantes de la actualidad.
Ejes del debate
El debate se centrará en los sectores que puedan dinamizar la economía, cómo convertir la generación de divisas vía exportaciones e inversiones en desarrollo genuino, qué políticas productivas son necesarias para fortalecer el entramado industrial, así como de qué manera impacta la tecnología en el futuro del trabajo y la producción.
"En un contexto de caída de la actividad industrial, pérdida de capacidades productivas y creciente incertidumbre, el Congreso busca poner sobre la mesa una discusión urgente: cómo evitar una fractura del tejido productivo y social, y al mismo tiempo, aprovechar las nuevas oportunidades que abre la expansión de sectores estratégicos como la energía y la minería", señala Daniel Schteingart, uno de los fundadores de Misión Productiva, espacio integrado por especialistas en desarrollo productivo, con experiencia en gestión pública, el sector privado y el análisis económico.
Los expositores
Algunos de los disertantes serán Daniel Herrero, CEO de Mercedes Benz; Marysol Rodríguez, Directora de Sinteplast; Mara Ruiz Malec, ex Ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y actual coordinadora del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF); Luciano Laspina, ex diputado nacional y actual director ejecutivo de CIPPEC; Matías Kulfas, ex Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación; Horacio Rodríguez Larreta, ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Sergio Kaufman, ex presidente de Accenture para Argentina y Sudamérica; Manuel Ron, fundador de Bio4, empresa de bioetanol de Río Cuarto; Daniel Schteingart, fundador de Misión Productiva y Director de Desarrollo Productivo de FUNDAR; Elio del Re, presidente de ADIMRA; Alejandra Cardona, Directora Ejecutiva de la Cámara Argentina de Minería; Martín Alfie, fundador de Misión Productiva y Jefe del Área de Desarrollo Federal del Consejo Federal de Inversiones; entre otros.
Martín Alfie consideró que “este encuentro está pensado como una invitación abierta a participar de una conversación prioritaria", y apuntó que se convoca a empresarios, trabajadores, funcionarios, investigadores, estudiantes, periodistas y referentes sociales "que entienden que discutir desarrollo productivo es debatir las bases materiales del crecimiento, la inclusión y la integración territorial del país”.
Misión Productiva es una red de profesionales que, desde una mirada desarrollista, trabaja sobre propuestas vinculadas a la industria, innovación, exportaciones, infraestructura, pymes y transformación productiva, buscando que la discusión sobre desarrollo económico vuelva a estar en el centro del debate argentino.
El 2° Congreso Productivo para el Desarrollo se propone como espacio de encuentro sobre la base de tres pilares fundamentales del desarrollo productivo nacional: una mirada estratégica, que aporte una perspectiva de largo plazo sobre el desarrollo productivo argentino con foco en competitividad e inversión; la articulación de actores, que favorezca el diálogo entre el sector público, privado, sindical y académico para construir consensos; y una agenda pública, que contribuya a la elaboración de propuestas concretas con proyección en la agenda política y económica.