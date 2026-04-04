Industria argentina 2026: orden productivo en tiempos de redefinición del Estado

En un contexto en el que el rol del Estado , la política industrial y la inserción internacional vuelven a ocupar el centro del debate público, la industria argentina enfrenta a una discusión clave: cómo sostener capacidades productivas sin repetir esquemas que han mostrado límites estructurales. La coyuntura actual obliga a revisar instrumentos, prioridades y objetivos, no desde consignas ideológicas, sino desde el realismo productivo.

Argentina no discute hoy si necesita industria . Discute qué tipo de industria , bajo qué reglas y con qué horizonte. Hoy hay dos realidades industriales que conviven; dos regímenes productivos distintos.

Por un lado, sectores plenamente integrados al mundo — agroindustria , energía, minería y sus cadenas de valor asociadas— que operan con precios internacionales, disciplina competitiva y estándares tecnológicos globales. Son sectores que conocen sus costos económicos reales, exportan, invierten y generan divisas sin depender de protecciones permanentes.

Por otro lado, existe una parte relevante de la industria que se desarrolló bajo esquemas de fuerte intervención estatal, protección comercial y regulaciones defensivas. Este entramado permitió sostener empleo y actividad durante largos períodos, pero también generó baja productividad, escalas ineficientes y dependencia estructural del apoyo público, que alimentó fuertemente la economía marginal, conformando un círculo viciado de difícil solución.

Una política industrial moderna no elige entre proteger o abrir, sino entre sostener costos ocultos (tales como protección comercial, subsidios, regulaciones defensivas, distorsiones macroeconómicas, etc.) o revelar productividad. Debemos dejar de discutir extremos y empezar a ordenar la transición.

La experiencia internacional muestra que las transformaciones productivas exitosas no se construyen con rupturas abruptas ni con protecciones eternas, sino con reglas claras, previsibilidad y evaluación permanente. Una política industrial moderna no protege empresas por su historia, sino procesos por su potencial.

Debate de fondo

La discusión de fondo no es Estado versus mercado. Es productividad versus costos ocultos. Extender al resto de la industria las reglas bajo las cuales hoy operan los sectores más competitivos es el verdadero desafío pendiente. Esto no es un tema de meses ni de años, va mucho más allá; es un tema de definicion estrategica donde se establecen reglas que con el tiempo se saben inamovibles: mejorar infraestructura (rutas, puertos, vias navegables, redes de energía, etc.) e implementar un sistema de crédito accessible.

Nos llevará tiempo reordenar nuestro tejido industrial, un camino que se debe transitar con el necesario arbitraje del Estado, que no es sinónimo de intervención estatal, sino un arbitraje de carácter estratégico, que se alinee con políticas económicas y de capital humano para poder tener éxito.

pymes-industria Durante años la pyme argentina fue una sobreviviente profesional, produjo sin crédito y resistió crisis recurrentes.

El Estado coordina y evalúa. El mercado debe disciplinar y asignar. Cuando ambos cumplen su rol, la industria crece, pero cuando uno sustituye al otro de manera permanente la matriz productive se debilita.

Industria competitiva

Argentina no es un país sin industria competitiva. Es un país donde solo algunos sectores operan con disciplina de mercado. El desafío es ampliar ese régimen al resto de la matriz industrial. No es un tema de costo de salarios sino que se trata de una exigua productividad sistémica. Se demostró que se puede producir y competir en condiciones exigentes, ahora debemos generalizar ese régimen de incentivos, con gradualismo, inteligencia y responsabilidad social.

* Leonardo Wagner. Director comercial de Parque Industrial La Bernalesa y planificador de Parque Industrial Bernal. Integrante UIPBA y la Unión Industrial de Quilmes.