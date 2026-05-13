El Petróleo y el acero empujan a la industria, pero el resto de los sectores siguen estancados

La industria manufacturera utilizó en marzo el 59,8% de su capacidad instalada, según el último informe del INDEC . Si bien el dato implica una mejora frente al mismo mes de 2025, cuando el indicador se había hundido al 54,4%, los números muestran asimetrías complejas en materia de desarrollo económico.

El número es el registro mensual más alto desde octubre y rompe la tendencia a la baja que había marcado el cierre de 2025 y el arranque de este año, con dos meses consecutivos por debajo del 55%.

El salto más fuerte se dio en sustancias y productos químicos, que pasó del 53,8% al 69,5% en un año. Por su parte, la producción de materias primas plásticas creció 69,1% interanual y la de químicos básicos, 49,1%.

Las industrias metálicas básicas también traccionaron fuerte, con un uso del 73,3% impulsado por una suba del 17,1% en la producción de acero crudo.

Refinación, en niveles de plena ocupación

UCI marzo 2026

El bloque que más alto opera es la refinación del petróleo, que en marzo trabajó al 86% de su capacidad. Es un nivel cercano al techo técnico y refleja un mayor procesamiento de crudo.

Completan el podio de bloques con uso superior al promedio papel y cartón (70%), sustancias químicas (69,5%) y alimentos y bebidas (61,6%).

El lado B del modelo libertario

Siete de los doce bloques industriales operan por debajo del nivel general. La peor noticia viene de la metalmecánica excluida la automotriz, que cayó del 42,8% al 40% en un año.

La fabricación de maquinaria agropecuaria se desplomó 14,7% interanual y la de aparatos para el hogar, 16,2%. Los textiles, con 40,2%, y caucho y plástico, con 41,3%, completan la zona roja de la tabla.

Mención aparte merece la industria automotriz, que utilizó apenas el 49,6% de su capacidad en marzo. Si bien mejoró frente al 48,9% de un año atrás, sigue sin perforar la barrera del 50% y arrastra meses de números malos.

Una recuperación con dos velocidades

UCI marzo 2025-marzo 2026

Los sectores asociados a la exportación de commodities (petróleo, química, acero, granos) corren por un carril; los que dependen del mercado interno, como los textiles, electrodomésticos, maquinaria agrícola, autos, por otro mucho más lento.

Para que el repunte se consolide en los próximos meses, el dato a mirar no será tanto el promedio general sino si los rezagados empiezan a acortar la distancia con los líderes.