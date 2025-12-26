Cambios en los plazos fijos: la CNV modificó los límites en los Fondos Comunes de Inversión

La Comisión Nacional de Valores ( CNV ) modificó los límites del régimen de inversión en plazos fijos para los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de Dinero o Money Market Clásicos. La medida busca ampliar los márgenes operativos de las sociedades que administran ese dinero.

Mediante la Resolución General N°1096, que publicó el miércoles la CNV, eleva el límite de inversión individual en depósitos a plazo fijo del 35% al 50% de su patrimonio tanto para invertir en plazos fijos tradicionales como precancelables.

De esta manera, cada modalidad podrá alcanzar, en forma separada, hasta la mitad de los activos administrados. Sin embargo, la suma total de ambos tipos de depósitos no puede superar el 70% del patrimonio neto del fondo.

Así, la normativa puede modificar los rendimientos del dinero depositado en estas cuentas, de acuerdo el manejo que haga cada entidad de esos fondos.

También, la resolución establece que los fondos podrán invertirse hasta un 20% en títulos de deuda con un vencimiento menor a un año.

La medida busca otorgar mayor flexibilidad a las sociedades que administran los fondos para gestionar su dinero, ampliando los márgenes operativos de las sociedades gerentes, como así también adaptarse a las condiciones del mercado financiero.

Las tasas de interés para plazos fijos volvieron a bajar. Foto: Shutterstock Las tasas de interés para plazos fijos volvieron a bajar. Foto: Shutterstock

La explicación de la CNV para los cambios en los plazos fijos en los FCI

La medida fue elaborada en conjunto con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) “para fortalecer el funcionamiento de estos productos y proteger a los ahorristas”, según reza el documento oficial.

Según detalló el texto de la CNV, la decisión apunta a dotar a las sociedades de "herramientas regulatorias que promuevan una gestión más eficiente de la liquidez" y brindar de "mayor flexibilidad en la asignación de las inversiones", en un contexto de creciente demanda por instrumentos de renta fija de corto plazo con tasas de interés en baja, pero aún elevadas en términos reales.