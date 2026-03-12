Presenta:

Dinero

Inflación

Hoy se conoce la inflación de febrero: qué dicen las principales consultoras

Las estimaciones de consultoras privadas marcan que la inflación de febrero, que hoy publicará el Indec, rondó el 3%.

Sergio Lanzafame

La inflación del mes de febrero rondará el 3%

Las estimaciones de consultoras privadas y del mercado anticipan que la inflación de febrero de 2026, que el Indec publicará esta tarde, se habría ubicado en un rango cercano al 3% mensual, con pronósticos que oscilan entre 2,6% y el 3%, según los distintos relevamientos difundidos en los últimos días.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central de la República Argentina proyectó una inflación de 2,7% para febrero, en base al promedio de las previsiones de bancos y consultoras. El mismo nivel fue estimado por el grupo de analistas con mejores pronósticos históricos que participan del informe.

Entre las consultoras privadas también predomina un escenario de inflación cercana al 3%, aunque con algunas diferencias según la metodología de medición y la evolución de los precios hacia el cierre del mes.

Los precios de la carne empujaron la inflación

Qué dicen las consultoras sobre la inflación de febrero

La consultora EcoGo estimó una suba de precios de 3% mensual, de acuerdo con su Relevamiento de Precios Minoristas. El informe señaló que el índice estuvo impulsado principalmente por aumentos en tarifas de servicios públicos y transporte, además de subas en algunos rubros de alimentos.

Por su parte, la medición de Orlando J. Ferreres & Asociados arrojó una inflación de 2,6% para febrero en el Gran Buenos Aires, con una inflación núcleo más elevada, lo que refleja presiones persistentes en algunos segmentos del consumo.

Equilibra proyectó una inflación de 2,9% al igual que C&T Asesores Económicos, en tanto que Analytica Consultora y Fundación Libertad y Progreso la situaron en 2,8%.

De esta manera, en conjunto, el consenso del mercado pronostica una inflación con una leve desaceleración respecto del 2,9% registrado en enero, aunque todavía por encima del umbral del 2% mensual que el Gobierno busca consolidar.

Entre los factores que explican la dinámica de precios de febrero, los economistas destacan el impacto de ajustes en tarifas de energía y transporte, aumentos en servicios regulados y subas puntuales en alimentos y bebidas, que continuaron mostrando volatilidad durante el mes.

