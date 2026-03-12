Hoy se conoce la inflación de febrero: qué dicen las principales consultoras

Las estimaciones de consultoras privadas y del mercado anticipan que la inflación de febrero de 2026, que el Indec publicará esta tarde, se habría ubicado en un rango cercano al 3% mensual, con pronósticos que oscilan entre 2,6% y el 3% , según los distintos relevamientos difundidos en los últimos días.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado ( REM ) que publica el Banco Central de la República Argentina proyectó una inflación de 2,7% para febrero, en base al promedio de las previsiones de bancos y consultoras. El mismo nivel fue estimado por el grupo de analistas con mejores pronósticos históricos que participan del informe.

Entre las consultoras privadas también predomina un escenario de inflación cercana al 3%, aunque con algunas diferencias según la metodología de medición y la evolución de los precios hacia el cierre del mes.

La consultora EcoGo estimó una suba de precios de 3% mensual, de acuerdo con su Relevamiento de Precios Minoristas. El informe señaló que el índice estuvo impulsado principalmente por aumentos en tarifas de servicios públicos y transporte, además de subas en algunos rubros de alimentos.

Por su parte, la medición de Orlando J. Ferreres & Asociados arrojó una inflación de 2,6% para febrero en el Gran Buenos Aires, con una inflación núcleo más elevada, lo que refleja presiones persistentes en algunos segmentos del consumo.

Equilibra proyectó una inflación de 2,9% al igual que C&T Asesores Económicos, en tanto que Analytica Consultora y Fundación Libertad y Progreso la situaron en 2,8%.

De esta manera, en conjunto, el consenso del mercado pronostica una inflación con una leve desaceleración respecto del 2,9% registrado en enero, aunque todavía por encima del umbral del 2% mensual que el Gobierno busca consolidar.

Entre los factores que explican la dinámica de precios de febrero, los economistas destacan el impacto de ajustes en tarifas de energía y transporte, aumentos en servicios regulados y subas puntuales en alimentos y bebidas, que continuaron mostrando volatilidad durante el mes.