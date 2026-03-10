El precio de la nafta subió por encima de la inflación en los últimos 3 meses en Mendoza

En medio del conflicto en Medio Oriente, que ha hecho desestabilizar el mercado internacional del petróleo, con subas y bajas del barril por bloqueos en el estrecho de Ormuz (donde circula el 20% del petróleo consumido a nivel mundial), el precio de la Nafta subió en Mendoza este martes, y se mantiene el aumento hormiga semana tras semana.

Según datos de las estaciones de servicio YPF de Mendoza, este lunes se encontraba el litro de nafta Súper a $1.727 y subió este martes a $1.759, lo que representa un incremento del 1,9%.

En tanto, el litro de premium Infinia pasó de $1.907 a $1.927, la Diesel 500 pasó de $1.834 a $1.855; y la Infinia Diesel estaba en $1.947 y ahora pasó a $1.950.

Si bien este casi 2% de aumento podría no ser del todo impactante, se da en medio de incrementos constantes de la petrolera de bandera, a la que además se suman otras estaciones de servicio, como Shell y Axion, que suelen tener los precios de sus combustibles más caros que los que presenta YPF.

Por ejemplo, si se toman los últimos 90 días, el litro de nafta Súper en YPF tuvo un incremento en Mendoza del 11,8% (pasó de $1.574 a los actuales $1.759), lo que representa una suba sensiblemente superior a los datos de la inflación.

En este caso, según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), el Índice de Precios al Consumidor fue del 2,8% en diciembre y del 3% en enero. Se espera que en la medición de febrero, el IPC no llegue al 3%, por lo que el acumulado de los últimos 90 días rondaría el 8,5%.

Respecto a los otros combustibles, la Infinia pasó en los últimos 3 meses, de los $1.798 a $1.927 (+7,1%); la Diesel 500 de $1.655 a $1.855 (+12%); y la Infinia Diesel, de $1.824 a $1.950 (+6,9%).

Qué pasará con el precio de la nafta por la guerra en Medio Oriente

Mientras tanto, el CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que no habrá "cimbronazos" por los movimientos a nivel internacional, aunque advirtió que el precio de las naftas seguirán subiendo.

"No tuvimos todavía un impacto en el precio, pero vamos a ir aumentando la nafta y el gasoil a medida que nos vaya afectando en la estructura de costos. Quiero sacar esa idea de incertidumbre, nosotros lo promediamos e intentamos que sea estable", dijo.

Horacio Marín Horacio Marín dio detalles del plan de YPF para enfrentar la crisis por el conflicto en Medio Oriente. Archivo

No obstante, acto seguido advirtió: "Vamos a ser honestos: si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy. Si vos creés que las cosas van a ir aumentando, cargá antes", sostuvo.

Sobre los cambios diarios de los combustibles, señaló que trabajan "con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average podremos atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable”.

Precio de los combustibles en YPF