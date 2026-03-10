El Senado sesionará el 18 de marzo y prepara el debate por la continuidad del juez Mahiques

Uno de los puntos más relevantes que el oficialismo busca habilitar en el Senado es el tratamiento del pliego del camarista Carlos Alberto Mahiques , actual integrante de la Cámara Federal de Casación Penal .

El magistrado, que ocupa una vocalía en ese tribunal desde 2018, cumplirá 75 años el próximo 1° de noviembre , edad a partir de la cual los jueces deben retirarse si no obtienen una nueva aprobación del Senado para continuar en el cargo.

El Poder Ejecutivo envió el pedido de prórroga por cinco años durante la primera semana de febrero.

Sin embargo, el expediente todavía no tomó estado parlamentario debido a que no fue incluido explícitamente en el decreto que habilitó las sesiones extraordinarias del verano.

El juez Mahiques fue quien argumentó a favor de la anulación de la prisión de Bento. Foto: Archivo

Si el Senado habilita el ingreso del pliego en el recinto, el expediente deberá luego ser analizado en la Comisión de Acuerdos , presidida por el senador riojano Juan Carlos Pagotto , donde Mahiques tendrá que presentarse en una audiencia pública antes de que el dictamen pase a la firma.

Los acuerdos internacionales que entrarán en el temario

Además del pliego judicial, el temario incluirá una serie de acuerdos internacionales que ya obtuvieron dictamen en el plenario conjunto de las comisiones de Relaciones Exteriores y Presupuesto y Hacienda.

Entre ellos se encuentran dos convenios destinados a eliminar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal firmados con Francia y Austria, así como un acuerdo con Italia para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

De los tres proyectos, el convenio con Austria es el que tiene mayores chances de convertirse en ley en esta misma sesión, ya que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde octubre de 2024, aprobada por unanimidad.

Otros temas a incluirse en la sesión

En ese contexto, también se espera que en las próximas semanas se discutan en comisión ascensos militares y otros pliegos pendientes, que deberán ser evaluados en la Comisión de Acuerdos antes de llegar al recinto.