Gráficos y Asociados: preocupación del Senado provincial por remate y judicialización

El senador Walter Marcolini pidió suspender el remate y destacó la unanimidad para revisar la actuación del juzgado cooperativa de Gráficos y Asociados.

El presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, Walter Marcolini, destacó la situación que atraviesa la cooperativa Gráficos y Asociados, cuya sede fue rematada en un proceso concursal y enfrentan la posibilidad de desalojo, en una charla con MDZ Radio.

Marcolini recordó el origen de la empresa recuperada: "Creamos la cooperativa en un proceso muy difícil... y para el año 2005 se crea la cooperativa, estamos hablando de 20 años". A su juicio, la experiencia de la cooperativa fue positiva: "Fue muy exitoso", ya que permitieron continuar la actividad productiva luego de la quiebra de la firma anterior.

El senador expresó su visión sobre cómo se gestionó la crisis: “La cooperativa pagó todas las acreencias, se hizo cargo de levantar todas las acreencias” y agregó sobre el resultado de ese esfuerzo que “hay un excedente”.

Dudas y pedidos de revisión sobre el proceso de remate Marcolini cuestionó el procedimiento judicial que derivó en el remate del inmueble, al afirmar que “por lo menos nos genera dudas. No nos parece un acto de justicia”. Según explicó, en casos de quiebras la actuación judicial debería permitir que quienes mantienen en actividad la empresa puedan conservar el inmueble: “Lo mínimo que se debería haber hecho por parte del juzgado es haber llamado a Gráficos Asociados diciendo, bueno... hagan una oferta y quédese con el inmueble y resolvamos esto de fondo”.

El legislador también señaló inconsistencias en los tiempos procesales: “En diciembre se pidió el expediente. Hubo que reiterar ese pedido con otra vehemencia en febrero. Y ahí recién fue el expediente a la corte”. Por esa razón, sostuvo que es urgente “una suspensión de todos los plazos y una revisión a fondo de todo el proceso por parte de la Cámara”.