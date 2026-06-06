Cómo ahorrar este fin de semana con Banco Nación y MODO: descuentos, cuotas y reintegros
El Banco Nación y MODO ofrecen descuentos en supermercados, cuotas sin interés y reintegros en compras durante el fin de semana.
El Banco Nación y MODO mantienen promociones especiales para este fin de semana con descuentos en supermercados, librerías, gastronomía y financiación en cuotas sin interés. Los beneficios están disponibles para clientes que paguen con tarjetas de la entidad a través de la app MODO BNA+.
Además, continúan vigentes distintos planes de financiación en Tienda BNA+, donde los usuarios pueden comprar productos de tecnología, hogar y movilidad con cuotas sin interés.
Los descuentos más destacados en supermercados
Entre las promociones confirmadas para sábados y domingos aparecen beneficios en cadenas de supermercados adheridas.
Las principales ofertas incluyen:
- 20% de reintegro en supermercados DIA los sábados, con tope mensual y compra mínima.
- 20% de reintegro en Disco y Vea durante el fin de semana en compras seleccionadas.
- Beneficios exclusivos para pagos realizados con tarjetas Banco Nación mediante MODO BNA+.
Los topes de devolución y condiciones pueden variar según el comercio y el tipo de tarjeta utilizada.
Viajes y gastronomía con promociones especiales
Banco Nación también mantiene beneficios vinculados al turismo y la gastronomía.
Entre ellos se destacan:
- Cuotas sin interés en vuelos nacionales y servicios turísticos.
- Financiación en hoteles, agencias de viaje y alquiler de autos mediante programas especiales.
- Descuentos en cadenas gastronómicas y cafeterías adheridas de todo el país.
Algunas promociones cuentan con límites de reintegro y cantidad máxima de operaciones por usuario.
Librerías y compras en cuotas sin interés
Durante los sábados también siguen activas promociones en librerías seleccionadas, con reintegros y cuotas sin interés para compras realizadas con tarjetas del Banco Nación.
El beneficio alcanza a cadenas como El Ateneo, Yenny y Cúspide, entre otras.
Además, Tienda BNA+ mantiene planes de financiación especiales para distintos rubros:
- Hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas.
- Planes especiales en productos de tecnología y electrodomésticos.
- Financiación para motos y artículos de eficiencia energética.
Desde Banco Nación recuerdan que para acceder a las promociones es obligatorio operar con tarjetas de la entidad y utilizar la aplicación MODO BNA+.