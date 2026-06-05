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Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo

Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de Mendoza durante el fin de semana.

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Edemsa realiza tareas de mantenimiento, incluso durante el fin de semana.&nbsp;

Edemsa realiza tareas de mantenimiento, incluso durante el fin de semana. 

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 6 y domingo 7 de junio. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en algunas zonas de Tupungato y Tunuyán el sábado; y en Guaymallén y Tunuyán el domingo.

Cortes de luz programados para el sábado 6/6

Tupungato

  • En calle La Carrera (o Ancón), entre La Gloria y Escuela N°4-260 “Alma de Montaña”; San José. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle Ancón, hacia el este de La Gloria. En Los Nogales de Tupungato y Andeluna Cellars; San José. De 15.30 a 19.30 h.
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Tunuyán

  • En calle Miguel Silva, entre La Puntilla y callejón Escorihuela; El Totoral. De 9.00 a 13.00 h.

Cortes de luz programados para el domingo 7/6

Guaymallén

  • En calle Pedro del Castillo, entre Sarmiento y Victoria. Entre calles Belgrano, Avellaneda, Bandera de Los Andes, Bolivia y zonas aledañas; Villa Nueva. De 9.00 a 13.00 h.
  • En la intersección de calle Buenos Vecinos con Mariani y adyacencias; Colonia Segovia. De 8.30 a 12.30 h.

Tunuyán

  • En calle Clodomiro Silva, entre San Julián y Ruta Provincial N°94; Los Chacayes. De 9.30 a 13.30 h.

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