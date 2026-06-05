Qué hacer en Mendoza este sábado: la guía definitiva para armar el mejor plan
¿Tenés ganas de hacer algo este fin de semana? Seguí scrolleando esta nota y enterate de todo aquello imperdible que hay para hacer en Mendoza.
Mendoza es una de las sedes más importantes del país en lo que refiere a oferta cultural. Los teatros, estadios y plazas se suman cada semana a la agenda de MDZ Show con una opción diferente para que los mendocinos se diviertan de acuerdo a sus propios gustos.
En esta nota, podrás encontrar los eventos disponibles en distintos puntos de la provincia que se desarrollarán este sábado 6 de junio. Tomá nota y no te quedes en casa.
- El equilibrista: "Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo porqué."
Dónde: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad)
Horario: 21:00 horas
Entradas: a partir de los $45.000 en este link
- Gladiadoras K-Pop: El fenómeno de las "Gladiadoras K-Pop"aterriza en junio en la provincia con su súper producción "Golden Power". Un show en vivo con inmersión total que promete romper moldes.
Dónde: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)
Horario: 17:00 horas
Entradas: desde $25.000 en este link
- Susana Jerez, 50 años y una vida de canciones: Con más de 50 años de trayectoria, la cantante mendocina Susana Jerez celebra su camino en la música con un espectáculo único que recorre las distintas etapas de su carrera. Reconocida por su versatilidad y sensibilidad interpretativa, ha dejado su huella en géneros como el tango, la canción melódica y la comedia musical, con presentaciones en Argentina y Chile, además de su participación en escenarios emblemáticos y producciones teatrales.
Dónde: Teatro Quintanilla (Plaza Independencia, Ciudad)
Horario: 21:30 horas
Entradas: a $20.000 en este link
- Delirio a dúo: La pieza funciona como un espejo grotesco de la sociedad al contraponer una disputa conyugal ridícula con el horror destructivo de una guerra exterior. La indiferencia social frente a la tragedia colectiva.
Dónde: Teatro Cajamarca (España 1767, Ciudad)
Horario: 21:30 horas
Entradas: $18.000 en este link