Arcana Cacheuta 2026: cómo comprar paquetes con viaje y entradas

Arcana Cacheuta 2026 suma una nueva propuesta para quienes quieran vivir la experiencia completa en Mendoza . Gracias a una alianza con Atrápalo, el evento de música electrónica que se realizará el 5 y 7 de diciembre en Termas de Cacheuta ofrecerá paquetes que combinan entradas, vuelos, traslados, alojamiento y experiencias, permitiendo organizar el viaje desde un mismo lugar.

Arcana se consolidó como uno de los conceptos de música electrónica con mayor identidad de la región. Más que un evento, es un universo inmersivo donde la música, el arte, la naturaleza y el misticismo se encuentran para crear experiencias que invitan a descubrir nuevas formas de conectar.

Cada edición está inspirada en un elemento y desarrolla un recorrido sensorial compuesto por distintos portales y espacios donde conviven instalaciones artísticas, propuestas de bienestar, experiencias esotéricas, gastronomía y una cuidada dirección estética que dialoga con el entorno natural.

Su concepto "Where Music Connects the Elements" refleja la esencia del proyecto: crear encuentros donde la música funciona como punto de conexión entre las personas, los paisajes y las distintas experiencias que conforman el universo Arcana .

La alianza permitirá acceder a paquetes que incluyen entradas, vuelos, traslados y alojamiento para vivir Arcana Cacheuta , el evento que tendrá lugar los días 5 y 7 de diciembre en Mendoza .

El viaje también forma parte de la experiencia Arcana. Bajo esa premisa nace la alianza entre Arcana y Atrápalo.

Por primera vez, quienes quieran asistir a Arcana Cacheuta, la edición que se realizará los próximos 5 y 7 de diciembre en Termas de Cacheuta, Mendoza, podrán acceder a distintas alternativas que combinan entradas, vuelos, traslados y alojamiento, permitiendo organizar todo el viaje desde un mismo lugar.

La experiencia se organiza en tres categorías, pensadas para adaptarse a la forma en que cada persona elige vivir Arcana.

Standard:

Entrada

Entrada + traslado

Experiencias (day spa, bodegas o restaurantes)

Premium:

Vuelo + entrada

Vuelo + entrada + traslado

Full experience:

Vuelo + entrada + traslado + habitación

De esta manera, Arcana y Atrápalo proponen una experiencia integral que comienza desde la planificación del viaje y culmina en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de Mendoza.

Una alianza para vivir Arcana desde el primer momento

Con esta alianza, Atrápalo suma su experiencia en turismo y entretenimiento para facilitar el acceso al evento y acompañar al público desde el momento en que decide emprender el viaje.

Para quienes deseen vivir Arcana Cacheuta 2026 de una manera diferente, encontrarán los paquetes disponibles para su venta el 3 de agosto. El link estará disponible en las redes de @arcana.experience y @atrapalo.ar.